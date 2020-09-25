У Харкові директор дитячої "інфекційки" задекларував автомобіль вартістю понад 30 тисяч доларів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відповідну декларацію.

Так, директор Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" Дмитро Кухар придбав автомобіль Hyundai Tucson 2020 року випуску.

Як зазначається в декларації Кухара, цей автомобіль був куплений 16 вересня у офіційного дилера - компанії "Автотрейдинг Харків". За новий кросовер Кухар віддав 857,5 тис. грн.

Також в декларації вказано, що на наступний день після придбання нового авто Hyundai Tucson Кухар отримав дохід в розмірі 450 тисяч гривень. Зазначається, що це був дохід, отриманий Кухарем від продажу рухомого майна.

В щорічній декларації Кухаря зазначається, що заробітна плата директора дитячої "інфекційки" за минулий рік склала 280 355 гривень. Крім цього Дмитро Кухар задекларував ще два додаткових джерела доходу. Це пенсія, розмір якої за 2019 рік склав 134 321 грн і відсоток від банку в розмірі 55 905 грн.

На рахунках в банках Дмитро Кухар, згідно з даними декларації, має 688 350 грн.

Нагадаємо, "А незабаром і онуки підростуть": син Кернеса йде на місцеві вибори, харків'яни обурені.

Також Politeka писала, що харків'яни рознесли рішення Добкіна знову йти в мери Харкова.

Раніше Politeka повідомляла, що скандальний Добкін засвітився із забороненим символом на грудях:"буде завжди".