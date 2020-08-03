На Харківщину повертається спека, а це значить, що на пляжах області знову буде аншлаг

Проте фахівці попереджають про те, що не на всіх водоймах регіону можна купатися, не побоюючись за своє здоров'я.

На чотирьох пляжах області виявили істотне перевищення кишкової палички, передає Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

У ході перевірки проб води з'ясувалося, що зміст лактозопозитивних кишкових паличок сильно перевищує норму на пляжі «Комсомольський», на ставку поблизу селища Кегичівка і в зоні відпочинку в Краснограді на річці Берестовій. У зв'язку з цим купатися в цих водоймах не рекомендується.

Крім того, співробітники лабцентра не радять купатися на міському пляжі в Ізюмі і на Безлюдівському водосховищі.

Раніше ми писали про те, що в області з кожним днем все більше погіршується ситуація з захворюваністю на китайський вірус.

У регіоні зафіксовано черговий антирекорд з початку пандемії китайського вірусу. Станом на 3 серпня за добу захворіли 88 осіб, що є максимальним показником за весь час спостережень. Таким чином, кількість хворих впевнено наближається до чотирьом тисячам: вірус лабораторно був підтверджений у 3950 осіб.

Не останню роль у зростанні цифр грає безпечність харків'ян. На тих же пляжах щоихідних стовпотворіння: люди ігнорують поняття соціальної дистанції і забувають про масках.

Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.