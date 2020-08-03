Зовсім нічого не бояться!

Серед харківських хуліганів з'явився новий тренд: знімати все неподобство, яке вони творять, і публікувати все це в соцмережах

При цьому їх зовсім не бентежить той факт, що на кадрах - очевидне порушення закону, передає Politeka.net.

Відео чергового свавілля опублікували на сторінці «Харківські Будні» в соціальній мережі Інстаграм.

На кадрах двоє хуліганів, які вирішили «навести порядок» на парковці автоматизованого прокату Nextbike. Як видно на записі, один просто біжить по сидінням велосипедів, інший же сів і намагається поламати один з них.

При цьому хлопці виглядають вельми задоволеними собою і зовсім не приховують облич від камери.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

А мы продолжаем рубрику #вмиреживотных И да, скажите кто-нибудь Кернесу чтобы поскорей заканчивал реконструкцию зоопарка, макакам негде жить. dani_kotlyar завязывай бухать‼️ Gepostet von Харьковские Будни am Montag, 3. August 2020

Раніше ми розповідали про те, що в центрі Харкова на Сумській хлопець розмалював фарбою фасад свіжопофарбованої будівлі. Пізніше користувачі соцмереж впізнали «героя», який поспішив похвалитися своїми витівками в Інстаграм. «Художником» виявився користувач @cryack (за попередньою інформацією, його справжнє ім'я - Микита Уткін).

Ночью сверхразумы разрисовали стену здания на Сумской. По традиции хватило мозгов опубликовать это у себя в Инстаграм. Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 2. August 2020

Після того, як відео отримало резонанс, автор видалив його, однак на нього вже вийшли громадські працівники. В результаті він погодився змити своє творіння зі стіни на Сумській, 28/2.

Видаляти напис вандал повинен був сьогодні о 14:00 в присутності журналістів, але молодий чоловік вважав за краще уникнути уваги ЗМІ та вибрав інший час. У прес-службі міськради інформацію підтвердили.

Нагадаємо, харківські комунальники прославилися після одного фото.

Як повідомляла Politeka, в Харкові комунальники піддали дітей серйозної небезпеки.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, яким буде зоопарк за мільярди гривень.