Серед харківських хуліганів з'явився новий тренд: знімати все неподобство, яке вони творять, і публікувати все це в соцмережах
При цьому їх зовсім не бентежить той факт, що на кадрах - очевидне порушення закону, передає Politeka.net.
Відео чергового свавілля опублікували на сторінці «Харківські Будні» в соціальній мережі Інстаграм.
На кадрах двоє хуліганів, які вирішили «навести порядок» на парковці автоматизованого прокату Nextbike. Як видно на записі, один просто біжить по сидінням велосипедів, інший же сів і намагається поламати один з них.
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При цьому хлопці виглядають вельми задоволеними собою і зовсім не приховують облич від камери.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.
Раніше ми розповідали про те, що в центрі Харкова на Сумській хлопець розмалював фарбою фасад свіжопофарбованої будівлі. Пізніше користувачі соцмереж впізнали «героя», який поспішив похвалитися своїми витівками в Інстаграм. «Художником» виявився користувач @cryack (за попередньою інформацією, його справжнє ім'я - Микита Уткін).
Після того, як відео отримало резонанс, автор видалив його, однак на нього вже вийшли громадські працівники. В результаті він погодився змити своє творіння зі стіни на Сумській, 28/2.
Видаляти напис вандал повинен був сьогодні о 14:00 в присутності журналістів, але молодий чоловік вважав за краще уникнути уваги ЗМІ та вибрав інший час. У прес-службі міськради інформацію підтвердили.
Нагадаємо, харківські комунальники прославилися після одного фото.
Як повідомляла Politeka, в Харкові комунальники піддали дітей серйозної небезпеки.
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