Для ремонту однієї з харківських шкіл закуплять будматеріали, ціни на які суттєво перевищують ринкові

Капітальний ремонт ремонті будівлі та благоустрій прилеглої території спеціалізованої школи I-III ступенів №132 на Новгородській, 1 обійдеться харківському бюджету в 15,84 млн. грн, повідомляє Харківський антикорупційний центр на своїй сторінці у Фейсбуці.

Договір на проведення робіт управління освіти адміністрації Шевченківського району уклало з ПОГ «Орембудсервіс».

Розслідувачі звернули увагу на те, що ціни на матеріали дуже завищені. Так, щебінь для ремонту збираються купувати за ціною, яка перевищує дві тисячі гривень, хоча в Мерефі його можна купити за тисячу гривень за кубометр.

Цемент марки М400 підрядник планує постачати 4714 гривень за тонну. У той же час Харківський національний університет внутрішніх справ платить за такий цемент по 2897 гривень.

І це – ще не все. Так, бетонні лотки «Стандартпарк» взагалі планують купувати за 7117 гривень за штуку, хоча виробник продає їх через систему «Прозорро» вдвічі дешевше. Переплата на цій позиції – понад дві тисячі гривень.

Клей Kreisel 220 продається за роздрібними цінами 6,9 гривень за кілограм, але для ремонту школи підрядник збирається купувати по 9,45 гривень.

Раніше ми писали про те, що КП «Харківський зоопарк» закупить овочів, фруктів, ягід і горіхів майже на два мільйони гривень. Правда, орієнтовні ціни на кожну з позицій в тендерній документації не вказані.

Ми також писали про те, що найпомпезніший парк Харкова вирішив обзавестися човном для музикантів за 158 тисяч гривень. Центральний парк культури і відпочинку імені Горького хоче купити плавзасіб, який повинен мати довжину 3950 міліметрів, ширину - 1620 міліметрів, вантажопідйомність - не менше 500 кілограм.

Нагадаємо, зламаний ліфт у лікарні вивів харків'янина з себе.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса спустять 150 мільйонів на чергову реконструкцію.

Також Politeka писала, що у Кернеса витратять мільйони на ремонт мерії.