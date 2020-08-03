Незважаючи на те, що Харківщина в «зеленій» карантинній зоні, ситуація з захворюваністю тут погіршується з кожним днем

У регіоні зафіксовано відразу два антирекорди з початку пандемії китайського вірусу, передає Politeka.net з посиланням на інформацію з сайту Ради національної безпеки й оборони України.

Так, станом на 3 серпня за добу захворіли 88 осіб, що є максимальним показником за весь час спостережень. Таким чином, кількість хворих впевнено наближається до чотирьох тисяч: вірус лабораторно був підтверджений у 3950 осіб.

За останню добу одужали 66 жителів Харківщини, усього ж ця цифра становить 2253. «Активних» пацієнтів зараз 1565 осіб, приріст за добу склав 22.

Померли від коронавіруса 132 хворих.

Відзначимо, що попередній антирекорд зафіксований у суботу, 1 серпня. Тоді зафіксували 86 нових випадків зараження, що на один більше, ніж напередодні, 31 липня.

Незважаючи на таку тенденцію, жителі Харкова й області продовжують ігнорувати маски і соціальну дистанцію. На пляжах – повний аншлаг, в парках, скверах і на вулицях захисні маски стають все більш рідкісним явищем, і лише в громадському транспорті громадяни ще більш-менш дотримуються розпорядження.

Раніше ми писали про те, що Україну поділили на чотири карантинні зони. Визначає рівень небезпеки Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Від того, як в області буде складатися епідеміологічна ситуація, її можуть віднести до одного з чотирьох рівнів безпеки: «зеленого», «жовтого», «помаранчевого» чи «червоного». Найцікавіше, що райони і міста одного регіону можуть потрапити в різні зони.

На даний момент Харківщина знаходиться в «зеленій» зоні.

Нагадаємо, Харківщина встановила новий антирекорд по зараженню китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.