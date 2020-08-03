Яка орієнтовна ціна кожної з позицій, невідомо

Харківський зоопарк вирішив розщедритися на фрукти для тварин, закупивши їх за «секретними» цінами

Про це передає видання NewsRoom з посиланням на дані системи ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, комунальне підприємство збирається придбати овочі, фрукти, ягоди, все – 45 найменувань продуктів. Крім того, зоопарк купить 192 авокадо, 134 кілограми персиків, 13 тонн буряків і майже дев'ять тонн яблук.

Загальна вартість тендеру складає 1,995 мільйона гривень. При цьому замовник не повідомляє орієнтовну ціну кожного окремого продукту.

Торги стартують у понеділок, 3 серпня.

Раніше ми розповідали про те, що реконструкцію Харківського зоопарку показали з висоти пташиного польоту. Відповідне відео опублікували в соціальних мережах.

На записі видно, як починає вимальовуватися вигляд майбутньої зоопарку, який вирішили зробити, за запевненнями влади, «першим зоопарком в Україні європейського рівня».

На кадрах будівництво – в самому розпалі, і вже вгадуються певні зони: на фінішній прямій будівництво «Планети мавп», росте океанаріум, з'являються ландшафти для кожної з тематичних зон, яких, згідно проекту, буде 14. Це «Стежка тигра», «Дика Австралія», «Африканське сафарі», «Африканська савана», «Південна Америка», «Світ узбережжя», «Планета мавп», «Королівство слонів», «Водний світ" (океанаріум), «Верблюди», «Жителі гір», «Дитячий зоопарк», «Тераріум» й «Алігатор».

Ми також писали про те, що на будівлю для утримання пінгвінів в зоні «Світ узбережжя» КП «Харківський зоопарк» планує витратити понад 90 млн. грн.

Одноповерхова споруда трапецієподібної форми матиме розміри 38,5 на 14 метрів. Всередині планують обладнати зали для відвідувачів, експозиційний зал для пінгвінів з басейном і карантинну з басейном, кормову, приміщення для персоналу, топкову та приміщення для водопідготовки.

Нагадаємо, харків'яни заплатять мільйони за новий туалет у зоопарку.

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що ховають від харків'ян за відкриттям скандального фонтану з мавпами.

Також Politeka писала, що жителів прирекли на комунальний апокаліпсис, мавпам пощастить більше.