Другу добу поспіль Харківська область встановлює сумний рекорд за кількістю людей, у яких виявлений китайський вірус
Станом на перший день серпня в регіоні зафіксовано 86 випадків зараження, що на один більше, ніж напередодні, передає Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.
Таким чином, Харківщина побила всі попередні показники з початку пандемії.
Також за останню добу від вірусу померла одна людина, ще 20 громадян одужали.
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Всього в Харкові і області підтверджено 3790 випадків зараження, 2172 людини одужали, 128 померли.
Ще 101 випадок - під підозрою.
Зазначимо, що, незважаючи на масштаби виявлення нових заражень, Харківська область поки що знаходиться в «зеленій» зоні.
Як відомо, згідно з постановою Кабінету міністрів України, з сьогоднішнього дня всі регіони України розділені на карантинні зони. Від того, як у кожній області буде складатися епідеміологічна ситуація, її можуть віднести до одного з чотирьох рівнів безпеки: «зеленого», «жовтого», «помаранчевого» чи «червоного». Найцікавіше, що райони і міста однієї області можуть потрапити в різні зони.
Визначати рівень небезпеки буде Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Відповідно, «жовтий», «помаранчевий» і «червоний» рівні встановлюються на тій території регіону, де зафіксовано серйозне поширення вірусу з Китаю. Якщо ж по області не буде рішення Держкомісії ТЕБ та НС, то це означає, що вона знаходиться в «зеленій зоні».
В залежності від присвоєного рівня, в кожному регіоні діятимуть різні обмеження.
Зазначимо, що сьогодні, як уже згадувалося вище, Харковщина в «зеленій» зоні.
Раніше ми писали, що, за словами фахівців, найбільше людей заражаються вірусом у громадському транспорті. Громадяни ігнорують маски і соціальну дистанцію, що не сприяє поліпшенню епідеміологічної обстановки.
Аналогічна ситуація спостерігається і в місцях масового відпочинку людей: на пляжах і в парках.
Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.
Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.
Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.