Пенсіонер, який працює маляром на КП «Харківводоканал», заробив на продажу пістолета і боєприпасів до нього 24 тисячі гривень

Про інцидент, який стався ще в січні 2020 року, але суд відбувся тільки зараз, повідомляє KHARKIV Today.

За інформацією видання, пенсіонер за незёясованих обставин купив зброю і боєприпаси, які зберігав у себе вдома. Однак у січні він вирішив продати пістолет з написом FROMMER PAT STOP CAL.7.65 та 19 патронів до нього, виручивши 24 тисячі гривень.

Як пізніше встановила експертиза, зброя є бойовим вогнепалом. Це – самозарядний пістолет угорського виробництва моделі Frommer Stop калібру 7,65 мм

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили в гаражі 47 патронів без маркування.

Під час суду пенсіонер повністю визнав свою провину. За його словами, зброю і патрони він викопав у лісі, оскільки захоплюється розкопками. Коли ж йому знадобилися гроші на операцію, він продав знахідку.

Ленінський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю) і засудив його до трьох років позбавлення волі з роком випробувального терміну.

Враховуючи позитивну характеристику обвинуваченого і його вік, суд ухвалив рішення звільнити пенсіонера від відбування покарання і дав йому випробувальний термін. При цьому він повинен періодично з'являтися в уповноважені органи для реєстрації, повідомляти про зміни місця проживання і роботи, а також не залишати межі країни без узгодження.

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