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17 мільйонів гривень потратять з бюджету Харкова на заміну синтетичного покриття футбольного поля академії «Металіста»

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Посилаючись на систему державних закупівель ProZorro, розслідувачі інформують, що реконструкцію штучного футбольного поля по вулиці Плеханівській, 65 планує Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

«За цією адресою знаходяться футбольні поля дитячої академії «Металіст». У комунальній власності міста знаходяться дві земельні ділянки загальною площею 3,1 га за адресою, де знаходиться дитяча академія», - йдеться в повідомленні.

У ході реконструкції планується перекласти штучне синтетичне покриття зі вшитою розміткою на футбольному полі (108,7 х 72,7 м.) загальною площею 7902 кв.м. Також повинні встановити захисну пластикову сітку загальною площею 1422 кв.м і двоє стандартних воріт з сіткою висотою 2,44 м, довжиною 7,32 м.

У кошторис входить і придбання машини по догляду за синтетичним покриттям зі штучної трави і біговими доріжками.

Аукціон відбудеться 13 серпня.

Раніше ми писали про те, що відома харківська журналістка Тетяна Доцяк звернулася до влади міста з проханням відремонтувати дорогу, яка веде до онкоцентру в Помірках. Вона запустила флешмоб # кілометркернеса, в якому закликала всіх, хто їде в лікарню або лежить там, фотографувати вбиту в мотлох дорогу і публікувати на своїх сторінках.

За словами автора ініціативи, вартість дороги «потягнула» б не більше семи мільйонів гривень, однак ні місто, ні область за неї не беруться, оскільки не можуть визначитися, на чиєму вона балансі.

Ми також розповідали про те, що мерія збирається купити віп-катафалк за п'ять мільйонів гривень у фірми, яка має відношення до друга харківського градоначальника.

Договір з постачання VIP-катафалка Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse комунальне підприємство «Ритуал» планує укласти з ТОВ «Престиж Авто Харків», повідомив Харківський антикорупційний центр.

Нагадаємо, зламаний ліфт в лікарні вивів харків'янина з себе.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса витратять мільйони на ремонт мерії.

Також Politeka писала, що у Кернеса виправдалися за трагедію з пацієнтом в Харкові.