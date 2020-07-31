У Харкові правоохоронці «прийняли» дівчину, яка на самокаті кинулася через пішохідний перехід, коли горів червоний сигнал світлофора

Відео, на якому поліцейський намагається зупинити даму і запротоколювати порушення, опублікували в групі «Брутальний Харків» у соціальній мережі Фейсбук.

На кадрах видно, як порушниця намагається їхати у своїх справах, але страж порядку в масці зупиняє її для з'ясування обставин недотримання правил дорожнього руху.

Судячи з реакції харків'янки, подібний діалог у її плани не входив і викликав обурення. Однак поліцейський залишився незворушним і навіть спробував забрати у неї самокат.

Наконец-то полиция стала задерживать сверхразумов на самокатах, которые проезжают на пешеходном переходе на красный Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 29. Juli 2020

У свою чергу харків'яни – на стороні правоохоронця.

«Правильно роблять. Комусь не вистачає адреналіну й екстриму, а водієві потім відповідати», «І по вухах ще надавати!», «Дуже правильне рішення, давно пора...», «Давно пора, а то їздять, як хочуть і куди хочуть», «Ще б з велосипедистами на пішохідних переходах роботу провели жорсткіше 🤔», «Ще треба велосипедистів бити, за те що на червоний пролітають, та на пішохідному не встають. Я коли-небудь зловлю гловіста, то його ж с*ану кур'єрську коробку з піцою на голову одягну», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові неадекватний велосипедист з ножем налякав перехожих. Спочатку чоловік спровокував ДТП з мотоциклістом, рвонув на червоне світло, а потім почав чіплятися до людей, погрожуючи розправою.

Нагадаємо, під Харковом "швидка" знесла людину на дорозі.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині авто з військовими протаранило опору моста.

Також Politeka писала, що поліція почала посилене патрулювання на дорогах.