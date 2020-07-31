У Харкові правоохоронці «прийняли» дівчину, яка на самокаті кинулася через пішохідний перехід, коли горів червоний сигнал світлофора
Відео, на якому поліцейський намагається зупинити даму і запротоколювати порушення, опублікували в групі «Брутальний Харків» у соціальній мережі Фейсбук.
На кадрах видно, як порушниця намагається їхати у своїх справах, але страж порядку в масці зупиняє її для з'ясування обставин недотримання правил дорожнього руху.
Судячи з реакції харків'янки, подібний діалог у її плани не входив і викликав обурення. Однак поліцейський залишився незворушним і навіть спробував забрати у неї самокат.
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У свою чергу харків'яни – на стороні правоохоронця.
«Правильно роблять. Комусь не вистачає адреналіну й екстриму, а водієві потім відповідати», «І по вухах ще надавати!», «Дуже правильне рішення, давно пора...», «Давно пора, а то їздять, як хочуть і куди хочуть», «Ще б з велосипедистами на пішохідних переходах роботу провели жорсткіше 🤔», «Ще треба велосипедистів бити, за те що на червоний пролітають, та на пішохідному не встають. Я коли-небудь зловлю гловіста, то його ж с*ану кур'єрську коробку з піцою на голову одягну», – пишуть під публікацією.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові неадекватний велосипедист з ножем налякав перехожих. Спочатку чоловік спровокував ДТП з мотоциклістом, рвонув на червоне світло, а потім почав чіплятися до людей, погрожуючи розправою.
Нагадаємо, під Харковом "швидка" знесла людину на дорозі.
Як повідомляла Politeka, на Харківщині авто з військовими протаранило опору моста.
Також Politeka писала, що поліція почала посилене патрулювання на дорогах.