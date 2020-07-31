У Харкові з 2016 року триває реконструкція зоопарку

У мережі опублікували відео, де показано, на якому етапі роботи з масштабної реконструкції зараз, передає Politeka.net.

На записі видно, як починає вимальовуватися вигляд майбутнього зоопарку, який вирішили перетворити і зробити, за запевненнями влади, «першим зоопарком в Україні європейського рівня».

На кадрах видно, що будівництво – в самому розпалі, і вже вгадуються певні зони: на фінішній прямій будівництво «Планети мавп», росте океанаріум, з'являються ландшафти для кожної з тематичних зон, яких, згідно проекту, буде 14. Це «Стежка тигра», «Дика Австралія», «Африканське сафарі», «Африканська савана», «Південна Америка», «Світ узбережжя», «Планета мавп», «Королівство слонів», «Водний світ" (океанаріум), «Верблюди», «Жителі гір», «Дитячий зоопарк», «Тераріум» та «Алігатор».

В адміністрації зоопарку зазначили, що після реконструкції тварини житимуть не в клітках, а в просторих вольєрах, максимально наближених до зони їх природного проживання.

Також керівництво комунального підприємства підкреслило, що зміни торкнулися не тільки будівель і споруд. Зараз активну перепідготовку проходять і працівники підприємства. Наприклад, доглядачі проходять тренінги за європейськими стандартами безпеки та поводження з тваринами, особливостям збагачення середовища проживання.

Передбачається, що вхід на територію зоопарку буде безкоштовним. Платити потрібно буде тільки за відвідування океанаріуму.

Реконструкція Харківського зоопарку почалася ще влітку 2016 року. Планувалося повністю її завершити протягом двох років. Однак через велику вартість проекту строки реконструкції затягнулися. У результаті відкритий для відвідувачів зоопарк буде не раніше наступного року.

За підрахунками експертів, загальна сума будівництва всіх зон Харківського зоопарку сягне понад два мільярди гривень. Найдорожчим об'єктом є будівля океанаріуму. У 2020 році на його спорудження планують витратити 104 мільйони.

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