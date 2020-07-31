На Харківщині зафіксовано найбільшу кількість заражень китайським вірусом за добу за весь період пандемії

Станом на останній день липня в регіоні – 85 лабораторно підтверджених нових заражень, передає Politeka.net з посиланням на систему моніторингу РНБО України.

Це – максимальний показник в області з початку пандемії.

Усього коронавірус виявлений у 3711 жителів Харківщини, 2152 людини одужали, причому 43 – за останню добу, 127 громадян померли, 1432 хворіють.

Попередній антирекорд був зафіксований 29 липня, коли в області за добу зафіксували 78 нових заражень.

Раніше ми писали про те, що, згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 1 серпня всі регіони України розділять на карантинні зони, і Харківщина – не виняток. Визначатиме рівень небезпеки Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Від того, як в області буде складатися епідеміологічна ситуація, її можуть віднести до одного з чотирьох рівнів безпеки: «зеленого», «жовтого», «помаранчевого» чи «червоного». Найцікавіше, що райони і міста одного регіону можуть потрапити в різні зони.

У залежності від присвоєного рівня, в кожному регіоні діятимуть різні обмеження.

Ми також розповідали, що, за словами фахівців, джерелом масового зараження коронавірусом є громадський транспорт. Люди ігнорують маски і поняття соціальної дистанції, через що кількість хворих продовжує зростати.

Також поширенню хвороби сприяють аншлаги на пляжах, де яблуку ніде впасти.

Лікарі просять громадян не забувати про те, що вірус нікуди не подівся, і користуватися засобами захисту в громадських місцях.

Нагадаємо, Харківщина встановила новий антирекорд по зараженню китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.