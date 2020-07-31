Чим ближче місцеві вибори, тим гаряче в штабах кандидатів, і Харків – не виняток

Politeka.net вже писала про те, що місто та околиці наповнили величезні банери і борди з рекламою блоку Кернеса, а на кіосках і магазинах висять агітаційні плакати з обличчям чинного мера. Більш того, в центрі графіті з нобелівським лауреатом Левом Ландау замалювали картинами успішного Харкова, який, на перший погляд, здається у вогні.

Однак на цьому політ думки креативників Геннадія Адольфовича не вичерпався, і про чергову ідею, як залучити якомога більше електорату для глави мерії, розповів телеграм-канал «РАКЛИ». Якимось чином до адміністраторів групи потрапив ескіз розпису стіни в одному з воркаут-клубів Харкова, да зераз триває ремонт. У публікації зазначили, що рух «воркаут-стріт» підтримують і просувають у міськраді, що є добре, однак без курйозів не обходиться.

«У принципі, ідея автора зрозуміла: зобразити відомих харківських спортсменів ( тут ми можемо впізнати лучника Рубана, боксерів Гвоздика і Федченка, плавчиху Клочкову) у вигляді супергероїв з різних американських коміксів, а по центру, подібно до Професора Ікс Чарльза Ксавьера з «Людей Ікс», розмістився їх мудрий керівник, кандидат політологічних наук Геннадій Адольфович Кернес», – йдеться у повідомленні, доповненому горезвісною картиною.

При цьому зазначається, що автори явно перестаралися у своєму бажанні зобразити мера Харкова серйозною людиною «на тлі переодягнених у клоунські костюми спортсменів»:

«У результаті Геннадій Кернес вийшов більше схожим на «Батька народів» з дітьми або лідера Північної Кореї, оточеного вірними васалами. Ось так самозамилування і раболіпство наближених, накладені на монументальний живопис у стилі соцреалізму, можуть перетворити на «совок» не тільки американський капіталістичний комікс, але і життя в півторамільйонному європейському місті», – підсумував автор.

Раніше ми писали про те, що в Харков оголосили флешмоб «Кілометр Кернеса», бажаючи привернути увагу міської влади до «вбитої» ділянки дороги біля онкоцентру в Помірках.

Нагадаємо, у Кернеса витратять мільйони на ремонт мерії.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса "підключили" Червоний Хрест для піару перед виборами.

Також Politeka писала, що харків'янин показав, як у місті "капітально" ремонтують вулиці.