У МОЗ озвучили нововведення у питанні виклику швидкої допомоги
Всі виклики тепер будуть ділити на чотири категорії, залежно від стану хворого і необхідної швидкості надання йому першої допомоги. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на слова заступника міністра охорони здоров'я Ірини Садов'як.
Від категорії буде залежати і час приїзду медиків.
Перша категорія – це критичні випадки, які вимагають негайного втручання. Наприклад, при ознаках клінічної смерті, обструкції дихальних шляхів, політравмах і так далі. В цьому випадку швидка приїде протягом 10 хвилин.
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Друга категорія – екстрені дзвінки при потенційно серйозних станах, які вимагають швидкої оцінки та невідкладної допомоги. Швидка приїде протягом 20 хвилин.
Третя категорія – це не екстрені виклики, коли прямої загрози життю пацієнта немає, але потрібна медична допомога. Тут мова може йти, наприклад, про загострення хронічних захворювань. У такому разі пацієнти будуть направлятися у відповідні поліклініки, де їм надаватиметься первинна допомога. А якщо такої можливості не буде, диспетчер спрямує до пацієнта ту бригаду швидкої, яка не задіяна на критичних або екстрених викликах.
Четверта категорія не вимагає виїзду швидкої допомоги, а отримати всю необхідну інформацію та консультацію пацієнт зможе по телефону або у сімейного лікаря.
Раніше ми писали про те, що в Циркунах під Харковом швидка під керуванням 60-річного водія збила 43-річну жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм вона померла на місці. Зараз поліція з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Ми також розповідали про те, що пацієнти Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги показали, що відбувається за стінами медзакладу. У групі «Брутальний Харків» з'явилося відео, зроблене в відділенні політравми на другому поверсі. Дівчина показала, в якому стані знаходиться туалет.
Як видно на записі, невелике приміщення буквально завалено пакетами зі сміттям, хоча прибирання там повинні проводити кожні три години.
«Для людей на візках інвалідних чи милицях - супер умови», - іронізує автор.
Нагадаємо, поліція почала посилене патрулювання на дорогах.
Як повідомляла Politeka, зламаний ліфт у лікарні вивів харків'янина з себе.
Також Politeka писала, що харків'янам показали кілометр ганьби Кернеса.