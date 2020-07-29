У МОЗ озвучили нововведення у питанні виклику швидкої допомоги

Всі виклики тепер будуть ділити на чотири категорії, залежно від стану хворого і необхідної швидкості надання йому першої допомоги. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на слова заступника міністра охорони здоров'я Ірини Садов'як.

Від категорії буде залежати і час приїзду медиків.

Перша категорія – це критичні випадки, які вимагають негайного втручання. Наприклад, при ознаках клінічної смерті, обструкції дихальних шляхів, політравмах і так далі. В цьому випадку швидка приїде протягом 10 хвилин.

Друга категорія – екстрені дзвінки при потенційно серйозних станах, які вимагають швидкої оцінки та невідкладної допомоги. Швидка приїде протягом 20 хвилин.

Третя категорія – це не екстрені виклики, коли прямої загрози життю пацієнта немає, але потрібна медична допомога. Тут мова може йти, наприклад, про загострення хронічних захворювань. У такому разі пацієнти будуть направлятися у відповідні поліклініки, де їм надаватиметься первинна допомога. А якщо такої можливості не буде, диспетчер спрямує до пацієнта ту бригаду швидкої, яка не задіяна на критичних або екстрених викликах.

Четверта категорія не вимагає виїзду швидкої допомоги, а отримати всю необхідну інформацію та консультацію пацієнт зможе по телефону або у сімейного лікаря.

Раніше ми писали про те, що в Циркунах під Харковом швидка під керуванням 60-річного водія збила 43-річну жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм вона померла на місці. Зараз поліція з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Ми також розповідали про те, що пацієнти Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги показали, що відбувається за стінами медзакладу. У групі «Брутальний Харків» з'явилося відео, зроблене в відділенні політравми на другому поверсі. Дівчина показала, в якому стані знаходиться туалет.

Як видно на записі, невелике приміщення буквально завалено пакетами зі сміттям, хоча прибирання там повинні проводити кожні три години.

❗️4я Неотложка, в "кабинете" где уборка должна быть каждые 3 часа, уборки нет сутками! Отделение политравма, для людей на колясках инвалидных или костылях - супер условия. 2й этаж политравма Gepostet von Брутальный Харьков am Dienstag, 21. Juli 2020

«Для людей на візках інвалідних чи милицях - супер умови», - іронізує автор.

Нагадаємо, поліція почала посилене патрулювання на дорогах.

Як повідомляла Politeka, зламаний ліфт у лікарні вивів харків'янина з себе.

Також Politeka писала, що харків'янам показали кілометр ганьби Кернеса.