У Харкові невідомі порізали колеса в чотирьох маршрутках, які курсують за маршрутом «Барабашово – Пролетарська»
Фотографії і відео наслідків дій зловмисників опублікували в групі «Типове ХТЗ», передає Politeka.net.
Хто це зробив і для чого, залишається загадкою. У коментарях під публікацією користувачі говорять про розборки за маршрути.
«Вчора було відео такого маршруту порушника, ось, мабуть, покарав хтось», «Думаю, порізали ті, кого вони з маршруту видавили», – міркують люди.
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Раніше невпорядкованість графіка руху маршруток так дістала харків'ян, що вони вирішили звернутися до міської влади. На сайті мерії з'явилася електронна петиція з вимогою провести контроль за дотриманням інтервалів маршруток.
«Перевізники багатьох маршрутів не дотримуються зазначених ними ж інтервалів між маршрутками. На сайті вказано 15-20 хвилин, насправді – більше години не було транспорту (наприклад, 152 маршрут), перевізник повинен відповідати за якість, якщо він не може виконувати свої обов'язки, нехай їх виконує інший перевізник», – заявив автор петиції Артем Мусієнко.
Ми також розповідали про те, що у Кернеса попросили вплинути на перевізників, щоб ті навели порядок у маршрутках.
«Мешканці міста Харкова та гості просять змусити підприємців відремонтувати діючі маршрутки і не допускати до виїзду несправлені автобуси. Пересування на таких маршрутках кожен день стає небезпечним і некомфортним», – написав на сайті міськради Михайло Бойків, автор відповідної петиції.
Нагадаємо, салон маршрутки вивів харків'ян з себе, кадри свавілля.
Як повідомляла Politeka, малолітні хулігани напали на харківську електричку.
Також Politeka писала, що "викрутаси" водія тролейбуса закінчилися сумно для пасажирів у Харкові.