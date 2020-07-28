У Харкові невідомі порізали колеса в чотирьох маршрутках, які курсують за маршрутом «Барабашово – Пролетарська»

Фотографії і відео наслідків дій зловмисників опублікували в групі «Типове ХТЗ», передає Politeka.net.

Хто це зробив і для чого, залишається загадкою. У коментарях під публікацією користувачі говорять про розборки за маршрути.

«Вчора було відео такого маршруту порушника, ось, мабуть, покарав хтось», «Думаю, порізали ті, кого вони з маршруту видавили», – міркують люди.

Раніше невпорядкованість графіка руху маршруток так дістала харків'ян, що вони вирішили звернутися до міської влади. На сайті мерії з'явилася електронна петиція з вимогою провести контроль за дотриманням інтервалів маршруток.

«Перевізники багатьох маршрутів не дотримуються зазначених ними ж інтервалів між маршрутками. На сайті вказано 15-20 хвилин, насправді – більше години не було транспорту (наприклад, 152 маршрут), перевізник повинен відповідати за якість, якщо він не може виконувати свої обов'язки, нехай їх виконує інший перевізник», – заявив автор петиції Артем Мусієнко.

Ми також розповідали про те, що у Кернеса попросили вплинути на перевізників, щоб ті навели порядок у маршрутках.

«Мешканці міста Харкова та гості просять змусити підприємців відремонтувати діючі маршрутки і не допускати до виїзду несправлені автобуси. Пересування на таких маршрутках кожен день стає небезпечним і некомфортним», – написав на сайті міськради Михайло Бойків, автор відповідної петиції.

Нагадаємо, салон маршрутки вивів харків'ян з себе, кадри свавілля.

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