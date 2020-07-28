Сьогодні на сайті мерії теж ні слова про трагедію

Загибель чотирьох співробітників «Харківводоканалу» під час проведення дренажних робіт приголомшила місто

Однак, якщо в соціальних мережах трагедію прокоментували всі, кому не лінь, висловлюючи свої співчуття сім'ям загиблих й обговоривши всі деталі події, на сайті мерії – тиша. На це звернув увагу депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

«На сайті міськради ні слова. Ні про саму трагедію. Ні співчуття. Ні жалю. Так, зрозуміло, що це ніяк не вкладається в загальну картинку успішного Харкова. І моторошно дисонує з мільйоном квітів-однорічок чи фонтаном з танцюючими мавпами», – пише юрист на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Вся справа в тому, вважає він, що харків'яни вже давно стали заручниками управлінських рішень і дивних пріоритетів.

«І в першу чергу заручниками є співробітники КП, лікарі, вчителі та інші працівники бюджетних установ. І чим далі, тим більше у нас всіх проявляється Стокгольмський синдром. От тільки іноді доводиться платити за все це дуже страшну ціну», – зазначає автор.

Він висловив співчуття родичам загиблих і задався риторичним запитанням щодо того, чи будуть зроблені якісь висновки і чи покарають винних.

Зазначимо, що на сайті КП «Харківводоканал» офіційні співчуття з'явилися тільки сьогодні вранці.

«Генеральний директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов, адміністрація та первинна профспілкова організація підприємства, співробітники комплексів і підрозділів висловлюють щирі співчуття рідним і близьким трагічно загиблих чотирьох працівників Міських очисних споруд №2 комплексу «Харківводовідведення», – йдеться на сайті компанії.

При цьому на підприємстві пообіцяли взяти на себе витрати на похорон співробітників і матеріальну допомогу їхнім родинам.

Нагадаємо, що трагедія сталася на Безлюдівці вчора. Повідомлення про те, що люди задихнулися в колодязі на муловому полі, надійшла правоохоронцям о 14:14. Прибувши на місце, рятувальники дістали з колодязя чотири тіла: трьох чоловіків та жінку. Всі вони отруїлися аміаком. За інформацією в соцмережах, серед загиблих – чоловік і дружина.

Розслідуванням обставин трагедії займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо, НП на очисних спорудах у Харкові обростає подробицями.

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