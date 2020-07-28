Незважаючи на те, що карантин і китайський вірус нікуди не поділися, харків'яни вирішили на свій страх і ризик вирватися на відпочинок за кордон

І подорож у сонячний Єгипет почалося з того, що рейс Шарм-ель-Шейх затримали через зламаний туалет. Про інцидент очевидці написали в групі Харків City в соціальній мережі Фейсбук.

«У харківському аеропорту вже понад годину стоїть літак з повною посадкою в Шарм-ель-Шейх. Кажуть, що нібито зламався туалет. Душно, не передати словами. Маски вже давно всі зняли», – йдеться у підписі до світлини з салону авіалайнера.

«Бідненькі... Це, напевно, ті, хто з березня місяця просидів на "карантині" і голосніше за всіх кричав на кожному розі: нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома.😡😡😡», «Мені справді дуже цікаво, на добу в Україні діагностують понад 1000 (!) випадків коронавіруса, яка гостра необхідність летіти кудись у цей ризикований час відпочивати? Можливо, я чогось не розумію.😱😳😷», «Забитий літак до Єгипту - і нікого в масках! Он у США 1 тітку без маски з літака виперли під гучні оплески», «Це їх ...Господь зупиняє ! Не треба їхати, побудьте вдома», – коментують подію користувачі.

Тим часом число заражених китайським вірусом на Харківщині продовжує зростати. Так, кількість хворих перевищила 3400 осіб, хвороба забрала 122 життя.

У зв'язку з тим, що COVID-19 поки не переможений, регіон можуть поділити на чотири зони різного рівня небезпеки, від «зеленого» до «червоного», в кожній з яких діятимуть свої правила каранатина.

Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.