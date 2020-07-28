Син пацієнта харківської міської клінічної лікарні №31 розповів, що йому довелося пережити через непрацюючий ліфт у медустанові

Свою історію чоловік повідав, розмістивши відеозапис в групі «Брутальний Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

За його словами, батько потрапив у цю лікарню через серйозні проблеми зі здоров'ям. Чоловік блював кров'ю і втрачав свідомість. Автор пояснив, що нести рідну людину на третій поверх йому запропонували самому.

«Поспешишь - людей насмешишь» (с) Скорая Харькова Попал отец в больницу 31, лифт не работает, говорят сами несите его на 3 этаж, рвал кровью, терял сознание. Говорят лифт не работает уже 2 месяца, нужно выиграть тендер чтоб отремонтировали! Это ппц просто! Ловил в воскресенье в 5 утра людей на улице чтобы помогли поднять его на 3 этаж!! Gepostet von Брутальный Харьков am Montag, 27. Juli 2020

«Кажуть, ліфт не працює вже 2 місяці, потрібно виграти тендер, щоб відремонтували!», – розповів він.

Харків'янину о п'ятій годині ранку довелося вибігти на вулицю і знайти пару людей, які допомогли йому підняти батька на потрібний поверх. Житель міста не приховує свого обурення тим, що сталося, а читачі в коментарях поділяють його думку:

«Довіряй ділам», «Так само в Харкові ліфт не працював, гроші дали – запрацював відразу», «У будь-якій лікарні є пара санітарів (не зовсім тверезих) За 200 гривасов мене заносили на 3й поверх», «Лікарня жахлива, умов немає жодних і таке ж відношення до пацієнтів», «Швидка теж везе в реанімацію сама, хоча повинна тільки до приймального відділення».

Раніше ми розповідали про стан доріг, які ведуть до трьох ключових лікарень міста. На них звернула увагу відомий харківський журналіст Тетяна Доцяк.

Вона опублікувала фото під'їзду до однієї з лікарень міста, який назвати дорогою язик не повертається. Швидше – напрямок з ям і калюж. Єдине достоїнство цієї дороги – її стабільність.

Нагадаємо, на Харківщині кількість заражених зросла майже вдвічі за добу.

Як повідомляла Politeka, харків'янам розповіли, як зупинити епідемію і врятувати лікарів.

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