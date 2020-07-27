Харків шокувала трагедія, що сталася в понеділок, 27 липня, на Безлюдівці на території очисних споруд
Опів на третю дня там загинули четверо співробітників «Харківводоканалу», а подробиці трагедії повідомили в ГУ Нацполіції в Харкьовской області.
За інформацією правоохоронців, на території мулових полів міських очисних споруд один зі співробітників втратив свідомість і впав у колодязь. Його колеги, двоє чоловіків і жінка, намагалася допомогти. Однак рятувальна операція закінчилася смертю всіх чотирьох працівників водоканалу.
Вони загинули від отруєння аміаком.
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Як зазначили в поліції, у працівників комунального підприємства не було засобів індивідуальної захисту.
Повідомлення про те, що в колодязі в ході проведення ремонтних робіт отруїлися газами три людини, надійшло в Основ'янський відділ поліції від працівника водоканалу о 14:14. Трохи пізніше стало відомо про четвертого загиблого.
У даний час на місці працює слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин події.
За фактом загибелі людей у поліції порушили кримінальну справу.
Раніше ми писали про те, що в Харкові з'явився новий «фонтан», на створення якого влада міста не витратила ні копійки бюджетних коштів. Величезний стовп води висотою з дев'ятиповерховий будинок біля ТРК "Україна" приголомшив харків'ян, а цього відео «явища» незабаром розлетілося по міським паблікам.
Причина такої події банально проста – прорив труби.
Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.
Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.
Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.