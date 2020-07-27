Приміщення мерії Харкова планують відремонтувати, витративши на роботи понад два мільйони гривень

Про це повідомляє NewsRoom з посиланням на портал держзакупівель ProZorro. Згідно з опублікованою інформацією, на ремонт службових сходів, коридорів, 14 кабінетів, великого залу і підвалу збираються витратити 2,015 млн. грн.

Також в цю суму входить заміна 17 люмінесцентних світильників світлодіодними конструкціями у холі мерії.

Що стосується плану робіт, то в сесійній залі обштукатурять і пофарбують стіни, у підвалі приберуть масляну фарбу, обштукатурять стіни і стелю. Також тут демонтують стару плитку, вирівняють підлогу і покладуть нове покриття.

На порталі заявка від міськради з'явилася 23 червня, а вже 10 липня озвучили ім'я переможця тендеру. За перемогу боролися приватна комерційно-будівельна компанія «Венера» та ТОВ "Технікабуд плюс". Під час торгів вартість тендеру вдалося знизити на 10 131 гривню. Цікаво, що різниця в пропозиції склала всього одну гривню.

Раніше ми розповідали, що в Харкові витратять на купівлю катафалка більше п'яти мільйонів гривень. Договір з постачання VIP-авто Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse комунальне підприємство «Ритуал» планує укласти з ТОВ «Престиж Авто Харків».

Фірма, де купуватимуть машину, належить депутату Харківської міськради та другу мера Геннадія Кернеса Ігорю Аріху. Її співвласниками також є брат депутата Дмитро Аріх і син Денис. Керує нею помічник Ігоря Аріха Іван Гуляєв.

Нагадаємо, харківська підземка "втратила" половину пасажирів.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса "підключили" Червоний Хрест для піару перед виборами.

Також Politeka писала, що харків'янин показав, як у місті "капітально" ремонтують вулиці.