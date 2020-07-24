Смерть 39-річного жителя Харківщини з підтвердженим COVD-19 від інсульту викликала величезне обурення громадськості

Причиною стало те, що чоловіка, у якого трапився інсульт в інфекційній лікарні, де не лікують такі випадки, цілий день возили по місту в пошуках лікарні, де б йому допомогли, але у двох медзакладах відмовилися приймати хворого, передає Politeka.net.

Лікарів налякав діагностований у чоловіка коронавірус. Все закінчилося тим, що він упав у кому. Його привезли назад в інфекційку, підключили до апарату ШВЛ, але на третю добу він помер.

Як розповіла у коментарі UA: Харків заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, міська лікарня №7 не прийняла пацієнта, тому що це не було погоджено і суперечить наказам.

«Керівництво обласної інфекційної лікарні порушило елементарні правила переведення хворих з лікарні в лікарню. Якщо у них виникла підозра по якомусь іншому захворюванню, яке вимагає переведення хворого в іншу лікарню, як мінімум, це узгоджується з тією лікарнею, в яку людину треба перевести», – заявила чиновниця журналістам.

Вона також акцентувала увагу на ще одному моменті:

«Не можна класти в швидку хворого і возити його по місту, не домовившись з лікувальними установами або з якимось конкретним лікувальним закладом, який готовий був би його прийняти».

Заступниця мера додала, що чоловіка консультував лікар з лікарні №7.

«Дав йому всі необхідні призначення, і мова про переведення взагалі не йшла, бо там форма інсульту така, яку навіть вдома можна лікувати. Принаймні, такий діагноз був поставлений», - підкреслила вона.

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