В Індустріальному районі Харкова розквітли кактуси
Пара опунцій радують людей, які бувають в районі вулиці Северина Потоцького, 38а, передає Politeka.net.
Відповідні фотографії опублікували в групі «Типове ХТЗ» у соціальній мережі Фейсбук.
Крім опунцій, у цьому районі також можна побачити величезну агаву.
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«Дуже красиво! Я їх бачила кілька років тому!!! Одне тільки запитання: ХТО ТОЙ СМІЛИВЕЦЬ, який висаджує їх на літо у двір? Це скільки любові до кактусів потрібно проявити!», «ХТЗ батьківщина кактусів», «Те почуття, коли навіть у дворі ХТЗ цвіте кактус, а в тебе – немає», «Буде й на нашому підвіконні свято)», – пишуть у коментарях.
Поки одні наводять красу і милуються нею, інші знищують її заради грошей. Так, черговий любитель легкого заробітку потрапив в об'єктив камери відеоспостереження в Харкові.
У мережі опублікували відео, на якому то чоловік, чи жінка смикають із клумби рослини, схожі на квітучі лілії, і ховають їх у пакет. Людина працює швидко, і складається враження, що такий нічний рейд за квітами для зловмисника – не перший.
«Виявляється, у нас в місті є люди, які обкрадають клумби. А потім, мабуть, стоять продають де-небудь на ринку по божевільній ціні», – підписав автор відео.
Раніше ми розповідали про те, що не так давно в мережі опублікували відео, на якому дівчина в рожевій куртці, не бентежачись, рве квіти з корінням з клумби в саду Шевченка і розкладає їх у кілька пакетів.
Нагадаємо, у харківській висотці пернатий десант спаплюжив цілий поверх.
Як повідомляла Politeka, витівка малолітніх вандалів в метро приголомшила харків'ян.
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