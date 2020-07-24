В Індустріальному районі Харкова розквітли кактуси

Пара опунцій радують людей, які бувають в районі вулиці Северина Потоцького, 38а, передає Politeka.net.

Відповідні фотографії опублікували в групі «Типове ХТЗ» у соціальній мережі Фейсбук.

Крім опунцій, у цьому районі також можна побачити величезну агаву.

«Дуже красиво! Я їх бачила кілька років тому!!! Одне тільки запитання: ХТО ТОЙ СМІЛИВЕЦЬ, який висаджує їх на літо у двір? Це скільки любові до кактусів потрібно проявити!», «ХТЗ батьківщина кактусів», «Те почуття, коли навіть у дворі ХТЗ цвіте кактус, а в тебе – немає», «Буде й на нашому підвіконні свято)», – пишуть у коментарях.

Поки одні наводять красу і милуються нею, інші знищують її заради грошей. Так, черговий любитель легкого заробітку потрапив в об'єктив камери відеоспостереження в Харкові.

Ну а почему бы и нет? Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

У мережі опублікували відео, на якому то чоловік, чи жінка смикають із клумби рослини, схожі на квітучі лілії, і ховають їх у пакет. Людина працює швидко, і складається враження, що такий нічний рейд за квітами для зловмисника – не перший.

«Виявляється, у нас в місті є люди, які обкрадають клумби. А потім, мабуть, стоять продають де-небудь на ринку по божевільній ціні», – підписав автор відео.

Раніше ми розповідали про те, що не так давно в мережі опублікували відео, на якому дівчина в рожевій куртці, не бентежачись, рве квіти з корінням з клумби в саду Шевченка і розкладає їх у кілька пакетів.

🥀 Оказывается, у нас в городе есть люди, которые обворовывают клумбы А потом небось стоят продают где-нибудь на рынке по сумасшедшей цене. ➖ Харьков LIVE ➖ Gepostet von Харьков LIVE am Freitag, 3. Juli 2020

Нагадаємо, у харківській висотці пернатий десант спаплюжив цілий поверх.

Як повідомляла Politeka, витівка малолітніх вандалів в метро приголомшила харків'ян.

Також Politeka писала, що донецький переселенець змінив до невпізнання харківський двір.