Чекати на автобуси доводиться набагато довше, ніж заявлено в графіку

Невпорядкованість графіка руху маршруток так дістала харків'ян, що вони вирішили звернутися до міської влади

На сайті мерії з'явилася електронна петиція з вимогою провести контроль за дотриманням інтервалів маршруток, передає Politeka.net.

Автор звернення – Артем Мусієнко.

«Перевізники багатьох маршрутів не дотримуються зазначених ними ж інтервалів між маршрутками. На сайті вказано 15-20 хвилин, насправді – більше години не було транспорту (наприклад, 152 маршрут), перевізник повинен відповідати за якість, якщо він не може виконувати свої обов'язки, нехай їх виконує інший перевізник», – говорить текст петиції.

Раніше ми розповідали про те, що у Кернеса попросили вплинути на перевізників, щоб ті навели порядок у маршрутках.

«Мешканці міста Харкова та гості просять змусити підприємців відремонтувати діючі маршрутки і не допускати до виїзду несправних автобусів. Пересування на таких маршрутках кожен день стає небезпечним і некомфортним», – написав на сайті міськради Михайло Бойков, автор відповідної петиції.

Про те, що на харківських маршрутках їздити небезпечно, не говорив тільки ледачий. Так, нещодавно користувачі опублікували в мережі фото буса, у якого «поїхали» задні колеса.

«Це вам не жарти, а харківські маршрутки... Задня пара коліс вирішила, що їм треба в іншу сторону», – підписав знімок автор. Правда, не уточнюється, пасажирам якогось маршруту дісталося таке «щастя».

Нагадаємо, салон маршрутки вивів харків'ян із себе, кадри свавілля.

Як повідомляла Politeka, малолітні хулігани напали на харківську електричку.

Також Politeka писала, що "выкрутаси" водія тролейбуса закінчилися сумно для пасажирів у Харкові.