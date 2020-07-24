У Харкові помер 39-річний чоловік з китайським вірусом, у котрого під час лікування стався інсульт

Трагедія трапилася в обласній клінічній інфекційній лікарні. Швидка цілий день возила пацієнта по місту, щоб помістити в профільну лікарню, а чоловік, так і не дочекавшись допомоги, впав у кому і помер 23 липня.

Першим про кричущий випадок розповів у Фейсбуці користувач Олександр Ружанський. Він повідомив, що чоловіка, жителя області, госпіталізували в інфекційку ще минулого тижня з високою температурою і кашлем. Пізніше у нього підтвердили COVID-19.

До того, як пацієнта почали лікувати, у нього були проблеми з тиском.

«З іншої історії знайомої мені людини, яка в Україні теж перехворіла на ковід, мені відомо, що у нас хворим масово дають плаквеніл, який дуже погано впливає на серцево-судинну систему. Цей чоловік розповідав мені, що від плаквенілу йому було дуже погано: серце, тахікардія, високий тиск. Але саме за цією людиною доглядали добре і компенсували негативний вплив плаквенілу іншими засобами. Не знаю, чи застосовували у 22-й лікарні плаквеніл, але у хлопця через кілька днів лікування стався важкий інсульт», - пише Ружанський.

Після інсульту пацієнта хотіли відвезти в профільну лікарню для лікування інсульту, проте жоден медичний заклад не взявся його прийняти.

«На спеціалізованній "швидкій" (для заражених ковідом, а не для інсультників і сердечників) його привезли спочатку в одну харківську лікарню. (А питання медичної допомоги при інсульті - це звичайно питання максимум кількох днів). Він ще був у свідомості і дихав самостійно. У цій лікарні хлопця приймати відмовилися, тому що у нього ковід. Після невдачі в першій лікарні хлопця повезли в ще одну харківську лікарню. Але в цій лікарні його теж приймати відмовилися. Тому що хлопець з райцентру області, а ця лікарня міська, і його потрібно везти в цей райцентр», – продовжив розповідь автор.

Поки бригада швидкої шукала лікарню, яка могла б прийняти пацієнта з інсультом, чоловік впав у кому. Зрештою, його поклали в реанімацію инфекційки і підключили до апарату ШВЛ. На жаль, врятувати людину не вдалося, і на третю добу він помер.

«І скажіть мені, будь ласка, від чого людина може померти в даній ситуації? Від COVID-19, чи від мерзоти української медицини та деяких українських лікарів? І померлих від чого в Україні записують у жертви ковіду?», – задається риторичним питанням Ружанський.

Тепер Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації створив клініко-експертну комісію, яка з 24 липня почала розслідування причин смерті 39-річного чоловіка.

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