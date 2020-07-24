За добу на Харківщині виявлено 74 нових випадки зараження китайським вірусом

Цифра, яка є абсолютним антирекордом для Харківщини за весь період пандемії, опублікована на сайті Ради національної безпеки і оборони України, передає Politeka.net.

Всього в Харківській області виявлено 3277 випадків коронавіруса, померла 121 людина, причому одна – протягом останньої доби.

Одужали 1846 громадян, все ще хворіють 1310.

Сумне лідерство за кількістю нових заражень тримають Харків і Харківський район, а також Чугуївський, Зміївський та Дергачівський райони.

Раніше ми писали, що основним джерелом зараження COVID-19 у Харкові вважається громадський транспорт.

Проблема в тому, що, вирушаючи у справах або на роботу, далеко не всі громадяни одягають маски.

«За результатами епідрозслідування, ми спостерігаємо таку картину, що найважчі випадки відбуваються з пацієнтами, які не є контактними з існуючими випадками... Неозброєним оком видно, що багато хто з харків'ян не використовують засоби індивідуального захисту під час відвідування громадських місць і при пересуванні громадським транспортом. І ми вважаємо, що це є основним джерелом розповсюдження захворювання у Харкові», – розповіла журналистам представник Харківського лабораторного центру Неля Новицька.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові чоловіка з бронхіальною астмою оштрафували на 17 тисяч за те, що він знаходився біля поліклініки без маски. Всі пояснення суд проігнорував і постановив, що порушник карантину повинен сплатити не тільки штраф, але і судові витрати в сумі 420 гривень з копійками.

Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.