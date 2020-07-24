За добу на Харківщині виявлено 74 нових випадки зараження китайським вірусом
Цифра, яка є абсолютним антирекордом для Харківщини за весь період пандемії, опублікована на сайті Ради національної безпеки і оборони України, передає Politeka.net.
Всього в Харківській області виявлено 3277 випадків коронавіруса, померла 121 людина, причому одна – протягом останньої доби.
Одужали 1846 громадян, все ще хворіють 1310.
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Сумне лідерство за кількістю нових заражень тримають Харків і Харківський район, а також Чугуївський, Зміївський та Дергачівський райони.
Раніше ми писали, що основним джерелом зараження COVID-19 у Харкові вважається громадський транспорт.
Проблема в тому, що, вирушаючи у справах або на роботу, далеко не всі громадяни одягають маски.
«За результатами епідрозслідування, ми спостерігаємо таку картину, що найважчі випадки відбуваються з пацієнтами, які не є контактними з існуючими випадками... Неозброєним оком видно, що багато хто з харків'ян не використовують засоби індивідуального захисту під час відвідування громадських місць і при пересуванні громадським транспортом. І ми вважаємо, що це є основним джерелом розповсюдження захворювання у Харкові», – розповіла журналистам представник Харківського лабораторного центру Неля Новицька.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові чоловіка з бронхіальною астмою оштрафували на 17 тисяч за те, що він знаходився біля поліклініки без маски. Всі пояснення суд проігнорував і постановив, що порушник карантину повинен сплатити не тільки штраф, але і судові витрати в сумі 420 гривень з копійками.
Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.
Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.
Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.