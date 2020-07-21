На що тільки не підеш заради перемоги

Політсила харківського мера «Блок Кернеса – Успішний Харків» потрапила в дуже неприємну ситуацію

Представники блоку вирішили передати гуманітарну допомогу ветерану в Краснокутському районі нібито від політичної сили, однак на коробках чітко виднілися емблеми Червоного Хреста.

На це звернув увагу депутат Харківської міськради Ігор Черняк, про що відразу ж написав у Фейсбуці.

«Бачив-бачив, але такого не бачив. Мешканці Краснограда Харківської області представники «Блоку Кернеса - Успішна Харківщина» передали гуманітарну допомогу. І все б нічого, але гуманітарка ця - з наклейками від Червоного Хреста. Ще раз - у Харківській області від імені блоку Кернеса розвозять гуманітарку від Червоного Хреста. Геннадій Кернес, невже всі заощадження пішли на борди, що тепер доводиться «лівачити» чужою гуманітаркою?», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці, додавши фотографії з гуманитаркою, а також звіт блоку Кернеса про «вдалу» допомогу ветерану.

Як передає KHARKIV Today, у Червоному Хресті вже відреагували на такий прецедент.

«Червоний Хрест України є неупередженою, нейтральною та незалежною організацією, мета і завдання якої мають виключно гуманітарний характер і полягають в тому, щоб надавати допомогу людям, які найбільше цього потребують. У своїй діяльності ми дотримуємося нейтральності, тобто ми поза політикою і не підтримуємо політичні партії», – заявили представники організації і попросили повідомляти про порушення основних принципів їх діяльності, надіславши лист на електронну адресу [email protected] або звертатися на офіційну сторінку в Facebook.

Раніше ми розповідали, що, крім бордів, банерів і плакатів із зображенням Кернеса, які настійно рекомендують вішати на дверях магазинів і кіосків, в місті з'явилася ще одна локація, де агітують голосувати за «Блок Кернеса - Успішний Харків».

Цього разу заради піару пожертвували нобелівським лауреатом Львом Ландау, вірніше, його зображенням. Відповідні фотографії опублікували на сторінці Харківського антикорупційного центру в Фейсбуці.

Ми також писали, що в мережі показали, як з роками Геннадій Кернес міняв свої політичні переконання: від Партії Регіонів до блоку імені себе.

Нагадаємо, у Харкові агітація за Кернеса вийшла на новий рівень.

Як повідомляла Politeka, Кернес похвалився, як катком "давить" свого головного ворога.

Також Politeka писала, що журналіста, який критикував Кернеса, побили прямо біля будинку.