Судячи з вигляду, обидва злодії вже досить досвідчені, оскільки немолоді

Карантинні заходи і необхідність носити маски в громадському транспорті дуже надихнули кишенькових злодіїв

У Харкові почастішали крадіжки в транспорті, оскільки «щипачі», ховаючи обличчя за масками, відчули себе куди впевненіше. Однак пильні громадяни теж не дрімають і намагаються зробити зловмисників відомими як можна більшій кількості людей, передає Politeka.net.

Так, у соцмережі з'явилося фото двох чоловіків, які, за словами автора, промишляють у Харкові.

«Скидаю двох щипачів, з ними ще третій, але він вічно в масці і в окулярах. Діють по маршруту 147, 304.Реально за#бали, що робити - ХЗ. Бережіть свої кишеньки, панове», – йдеться у підписі до світлини.

У коментарях до публікації жителі міста запропонували свої варіанти боротьби з подібним явищем.

«У знайомого у дружини зарплату зняли. Він взяв відпустку на тиждень і зловив, пальці їм поламав», «Зробити інвалідами по-тихому», «Не знаєш, що робити? У лісосмузі відбити голову або пробити. Як подобається», «Ці з досвідом - відразу видно...», «Та шо ці лунтики можуть...», «ці якраз і можуть, стара гвардія"», «Злидні в маршрутках їздять, злодії, може, тих, хто багатший, пошуруєте», – пишуть харків'яни.

Раніше ми розповідали про те, що в Індустріальному районі підозрілий чоловік дзвонив у двері, а потім заклеював вічка і ставив якісь мітки. За словами очевидців, він вже виніс кілька квартир у місті.

Нагадаємо, на Харківщині пенсіонерка "позолотила" ручку шахрайкам на тисячі доларів.

Як повідомляла Politeka, у Харкові троє молодиків вчинили наліт на магазин серед білого дня.

Також Politeka писала, що кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.