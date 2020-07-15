У середу, 15 липня, в Харкові перевірять систему оповіщення

Сирени завиють у місті та області у 14:25, повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.

Як пояснили в Департаменті цивільного захисту ХОДА, звуковий сигнал «Увага всім!» буде переривчастим. При цьому громадян просять не панікувати та зберігати спокій.

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У поліції зазначили, що правоохоронці отримали повідомлення про закладення вибухівки в аптеках, пологових будинках, відділеннях швидкої допомоги, продовольчих магазинах, гіпермаркетах, відкритих торгових центрах, місцевих банках, а також у будинках вокзалів і в харківському аеропорту. Відповідне повідомлення надійшло на електронну пошту поліції.

У цілому поліцейські перевірили на вибухівку всі адреси та евакуювали 506 осіб. Під час обстеження об'єктів ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

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