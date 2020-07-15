У Харкові передвиборна кампанія одного кандидата в мери набирає все більш неймовірних масштабів

Крім бордів, банерів і плакатів, які настійно рекомендують вішати на дверях магазинів і кіосків, у місті з'явилася ще одна локація, де агітують голосувати за «Блок Кернеса – Успішний Харків», передає Politeka.net.

Цього разу заради піару пожертвували нобелівським лауреатом Левом Ландау, вірніше, його зображенням. Відповідні фотографії опублікували на сторінці Харківського антикорупційного центру у Фейсбуці.

«На стіні біля метро Гагаріна нещодавно з'явився новий мурал. Нобелівського лауреата Льва Ландау замінила політична агітка харківського мера з видом на Площу Конституції і написом «Успішний Харків». Проходячи повз мурали, по коліно у воді, люди обговорюють, наскільки Харків насправді успішний», – йдеться у підписі до світлини.

Найбільше користувачі дивуються, чому на новому «полотні» успішний Харків зображений у вогні. Принаймні, фон малюнка наштовхує саме на такі асоціації.

«Я не зовсім зрозумів, це Ха у вогні?», «У сяйві Кернеса», «картина "Харків у вогні"», «Життя потрібно прожити так, як його прожив Кернес, Лев Ландау», «А художник то молодець. Ось цей апокаліптичний фон дорогого коштує», «Ця ганьба смердить до країв Харкова. Пожертвували нобелівським лауреатом заради піару гепського мера! Супер!», «Там все горить чи що?», «У чому конкретно успішність Харкова - залишається великою загадкою», – міркують у коментарях.

Раніше ми писали про те, що в мережі показали, як з роками Геннадій Кернес змінював свої політичні переконання.

Нагадаємо, у Харкові оцінили шанси Кернеса на третій термін.

Як повідомляла Politeka, Кернес опинився на краю прірви.

Також Politeka писала, що у Харкові агітація за Кернеса вийшла на новий рівень.