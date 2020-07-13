На Харківщині розкрито масштабне розкрадання нафти
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужба СБУ.
Так, Служба безпеки України спільно з фахівцями ПАТ "Укрнафта" викрила та ліквідувала у Харківській області незаконний вріз до промислового нафтопроводу "Козіївка-Сиродичі".
Як повідомляють у СБУ, оперативники встановили, що на території Краснокутського району Харківщини зловмисники пошкодили нафтопровід та встановили несанкціонований відвід для розкрадання сировини. На місці було виявлено несанкціонований відвід довжиною майже 1 км.
Зловмисники щомісяця розкрадали по 150-200 кубометрів нафти, завдаючи цим шкоди державному підприємству на суму понад 2 млн грн.
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Фахівці зазначають, що порушення цілісності нафтопроводу створювало реальну загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій та нанесення шкоди екології Харківської області.
СБУ розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.
Наразі встановлюються всі причетні до облаштування незаконного врізу, а також посадовці, які можливо могли "кришувати" нелегальний бізнес.
Відкриття справи здійснювалося Службою безпеки спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.
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