Поки одні наводять блиск і красу в парках Харкова, інші роблять все можливе, щоб нівелювати плоди цієї праці

Так, в групі «Харків 1654» опублікували відео, зняте в сквері біля Земельного банку. На кадрах видно, як неповнолітні жителі міста розбивають ліхтарі, налили в фонтан миючих засобів, через що вода спінилася, ламають лавки, замальовують і загиджують фасади, плитку і газон.

Малолетние говнари продолжают уничтожать сквер возле Земельного Банка (Пушкинская) Разбивают фонари, убивают фонтаны, ломают лавочки, обрисовывают и обсыкивают фасады, рыгают на плитку и газон. Каждый день местные жители вызывают полицию, так как невозможно заснуть. Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 10. Juli 2020

На другому відео видно, як підлітки лізуть на ліхтар і висять на ньому, а потім намагаються зламати.

Пока зоопарк закрыт на реконструкцию, можно отправиться на площадь Поэзии 🐒 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 10. Juli 2020

За словами авторів, щодня місцеві жителі викликають поліцію, оскільки неможливо заснути.

У коментарях до публікації люди не приховують щирого обурення.

«Виловлювати цих виродків і виставляти штрафи їхнім батькам, і не п'ять копійок! Немає патрулів, ні дружинників, нікому дивитися за порядком! А все тому, що їх батьки вважають себе неповноцінними, типу їх в молодості гнобили, тому вони повинні дати повну свободу своїм нащадкам! А взагалі немає ні влади, ні ментів! Всі по**сти! Вони не думають про те, що основна быдлота, це їх діти!», «Быдлятина з необуздонной силою: давайте їх запустимо поприбирати у дворах на салтівці всій і хтз, а також у під'їздах плювки за такими ж і пил поприбирати», «Військкомат! Де ТИ?», «Виправні роботи! Ламати - не будувати. У них в головах порожнеча, й обгадити фонтан - це подвиг», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали, що в одному з харківських дворів невідомі пофарбували лавки та столи смолою. На думку деяких користувачів, таким чином мешканці будинку вирішили боротися з нічними посиденьками під вікнами.

Нагадаємо, харків'яни скаржаться на гори сміття на цвинтарях.

Як повідомляла Politeka, малолітні вандали влаштували масштабний погром на цвинтарі під Харковом.

Також Politeka писала, що у Харкові компанія вандалів влаштувала погром.