Поки одні наводять блиск і красу в парках Харкова, інші роблять все можливе, щоб нівелювати плоди цієї праці
Так, в групі «Харків 1654» опублікували відео, зняте в сквері біля Земельного банку. На кадрах видно, як неповнолітні жителі міста розбивають ліхтарі, налили в фонтан миючих засобів, через що вода спінилася, ламають лавки, замальовують і загиджують фасади, плитку і газон.
На другому відео видно, як підлітки лізуть на ліхтар і висять на ньому, а потім намагаються зламати.
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За словами авторів, щодня місцеві жителі викликають поліцію, оскільки неможливо заснути.
У коментарях до публікації люди не приховують щирого обурення.
«Виловлювати цих виродків і виставляти штрафи їхнім батькам, і не п'ять копійок! Немає патрулів, ні дружинників, нікому дивитися за порядком! А все тому, що їх батьки вважають себе неповноцінними, типу їх в молодості гнобили, тому вони повинні дати повну свободу своїм нащадкам! А взагалі немає ні влади, ні ментів! Всі по**сти! Вони не думають про те, що основна быдлота, це їх діти!», «Быдлятина з необуздонной силою: давайте їх запустимо поприбирати у дворах на салтівці всій і хтз, а також у під'їздах плювки за такими ж і пил поприбирати», «Військкомат! Де ТИ?», «Виправні роботи! Ламати - не будувати. У них в головах порожнеча, й обгадити фонтан - це подвиг», – пишуть користувачі.
Раніше ми розповідали, що в одному з харківських дворів невідомі пофарбували лавки та столи смолою. На думку деяких користувачів, таким чином мешканці будинку вирішили боротися з нічними посиденьками під вікнами.
Нагадаємо, харків'яни скаржаться на гори сміття на цвинтарях.
Як повідомляла Politeka, малолітні вандали влаштували масштабний погром на цвинтарі під Харковом.
Також Politeka писала, що у Харкові компанія вандалів влаштувала погром.