По 30-40 тисяч гривень заборгувало КП «Харківський метрополітен» своїм співробітникам

Тому люди, яким зарплату не платять з березня, вийшли на акцію протесту, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Близько півсотні працівників підприємства зібралися в п'ятницю, 10 липня, на платформі станції «Московський проспект», вимагаючи віддати їм чесно зароблені гроші.

У свою чергу на підприємстві чотиримісячну затримку зарплати списали на карнатин. Мовляв, за час вимушеного простою метрополітен не отримував доходів, а отже, і платити зарплату співробітникам було ні з чого.

За словами заступника генерального директора КП «Харківський метрополітен» Владислава Теренкова, зараз метрополітен працює тільки за рахунок коштів, що надходять від перевезення пасажирів. Чиновник сподівається, що працівники «увійдуть в ситуацію підприємства» і перестануть страйкувати.

Теренков також відзначив той момент, що на сьогоднішній день пасажиропотік метрополітену скоротився наполовину порівняно з 2019 роком, а доходи впали в два рази. Тому тих грошей, які зараз заробляє підприємство, не вистачає ні на обслуговування, ні на об'ємні види ремонту рухомого складу, ескалаторного господарства і шляхів».

Людям пообіцяли, що борги по зарплаті за березень-червень погасять до кінця грудня поточного року.

Зазначимо, що про протест висловилися відомі в Харкові журналісти і блогери. Так, Олександр Костенко написав про те, що подібні акції не матимуть абсолютно ніякого ефекту, тому що більшість тих, хто виходить заявити про свої проблеми, на камеру не хочуть говорити про проблеми на підприємстві, відкрито захищати власні права, щоб не втратити роботу. За яку їм не платять.

Гравред ресурсу NewsRoom Павло Федосенко ж висловив щире здивування вчинком співробітників стратегічного, «особливо для особистих бюджетів чиновників», підприємства.

«Це ж як треба було за*бати людей, що вони навіть через свій Стокгольмський синдром переступили?», – пише він на своїй сторінці у Фейсбуці.

«… на акцію протесту вийшли співробітники КП "Харківський метрополітен". Чотири десятки дорослих мужиків, переважно машиністи. З них яйця, щоб спілкуватися з журналістами, знайшлися приблизно у 3-4 осіб. Інші ніжно йшли від камер і диктофонів, а частина взагалі робила вигляд, що прийшла покурити з колегами», – висловився у соцмережі журналіст Олексій Басакін.

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