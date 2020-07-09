Треба дуже сильно любити футбол, щоб не звертати уваги на таку обстановку

Умови, в яких тренуються майбутні футбольні зірки Харкова, показали в мережі

У групі «Харків 1654» опублікували знімки футбольних полів на «Арені» на початку вулиці Клочківської.

«Діти тренуються немов у нетрях. Ніяких умов, ні роздягалень нормальних, ні душа», – йдеться у підписі до фото. Автор також відзначає той момент, що до площі Конституції звідси – всього чотири хвилини ходьби. Однак така близькість до центру міста ніяк не вплинула на якість стадіонів.

Як видно на кадрах, покриття стадіону світить дірками, в дерев'яній огорожі дірки, а нечисленні сидіння з пластику навколо майданчика розбиті і перевернуті.

Тут же можна спостерігати розкішні зарості бур'янів і багаторічну відсутність фарбування.

«З серії «і сам не «гам», й іншому не дам!». Такі об'єкти повинні при неналежному утриманні переходити або в міську власність, або продаватися на аукціоні з обов'язковою умовою реконструкції та подальшого утримання!», «І це можна назвати стадіон??? Стадіоном він був років так 20 тому))))!!!», «На жаль, не тільки в цьому місці такі умови для тренувань дітей», – пишуть у коментарях під публікацією.

Тим часом у мережі активно публікують знімки з зображеннями Харківського зоопарку після реконструкції. Повідомляється, що він буде першим зоопарком європейського рівня в Україні.

Експерти вже порахували, що ця краса обійдеться дорожче, ніж аналогічний об'єкт в Дубаї.

Найкоштовнішою будівлею в оновленому зоопарку стане океанаріум, на будівництво якого в цьому році планують витратити 104 мільйони.

Нагадаємо, комунальники "подарували" харківським дітям небезпечний "атракціон".

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