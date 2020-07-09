Поки в центрі Харкова кипить велике будівництво на десятки і сотні мільйонів гривень, міські кладовища потребують елементарного прибирання

У групі «Типове ХТЗ» користувач Ірина Іванівна опублікувала кілька знімків, зроблених на кладовищі №14. На кадрах видно гори сміття та сухої трави, яку ніхто не поспішає прибирати.

«Ось яка у нас чистота і порядок на кладовищі 14. От тільки не розумію, за що беруть бабло? Двірників немає, біля могили мами купа трави з сусідніх могил. Невже не можна поставити контейнер для сміття?», – пише автор.

Вона підкреслює, що такі гори з сухої трави, вінків та хрестів – на всіх ділянках.

«Просто соромно підходити до покійних з родичами іншої країни. Напевно, чекаємо, коли хтось підпалить купу сухостою, ось тоді знайдуть контейнери для сухої трави», – резюмує жінка.

У коментарях люди розповідають про те, що на багатьох кладовищах така ж ситуація, оскільки на їх прибирання в місті не вистачає людей. Також вони відзначають той факт, що теж не знають, куди йдуть гроші, адже суми на похорон у місті, м'яко кажучи, не маленькі.

«У цьому році жах!», «Бабло беруть виключно за землю, а не за обслуговування. На інших кладовищах якщо немає контейнерів, то подібні купи регулярно вивозять», «А на цьому кладовищі, сказали, працюють всього два двірника, їм ці купи задарма не треба», «Питання квитанцій у подібних установах - велике питання. Кладовища в місті закриті для нових поховань. Але за гроші - можна. Хто ж дасть на хабар квитанцію?», «Ось тому я своїм синам сказала, щоб мене спалили і попіл у воду висипали. Геннадію, шО син Адольфа, щоб не платили за поховання. Сумно це все і гірко читати. Подруга маму ховала, так сказала, що 80 тисяч обійшлися скромні похорони бабусі», «За такі зарплати ніхто не йде туди працювати. Нікому прибирати», – пишуть харків'яни.

Раніше ми розповідали, що сімейна пара пошкодила понад десять могил на Харківщині, вкравши металеві елементи, щоб потім здати їх на пункт прийому за копійки.

Нагадаємо, малолітні вандали влаштували масштабний погром на цвинтарі під Харковом.

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