Підпал сухої трави закінчився трагедією на Харківщині

Висока температура повітря і неконтрольоване спалювання сухої трави знову привели до того, що пожежники ледь не щодня виїжджають на відкриті території для боротьби з вогнем, передає Politeka.net.

І якщо раніше паліїв сухостою зловити вдавалося дуже рідко, то вчорашня пожежа обернувся куди більш сумними наслідками.

Як повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області, близько опівдня 8 липня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селищі Перша Іванівка Барвінківського району на вул. Світу-3, де на відкритій території горіла суха трава.

Вони негайно виїхали за вказаною адресою. На момент прибуття підрозділу вже горіло 250 «квадратів» площі. Вогонь впритул підібрався до людських будинків і надвірних будівель.

Пожежники відразу ж взялися за роботу, і через півтори години вогонь було повністю погашено.

На місці пожежі виявили тіло 78-річної пенсіонерки, яка незадовго до смерті поралася по господарству і вирішила спалити суху траву.

Трагедії сприяла не тільки безпечність жінки, але і суха вітряна погода.

Коли сусіди побачили стовп вогню, вони прибігли на місце загоряння і побачили, що старенька лежить біля згарища в напівнепритомному стані. Найімовірніше, їй стало погано. Однак врятувати життя не вдалося.

Рятувальники просять громадян не випробовувати долю і ні в якому разі не підпалювати сухостій, тому що в умовах підвищеної пожежної небезпеки це загрожує дуже великими проблемами, і, як виявилося, є смертельно небезпечним для самих паліїв.

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