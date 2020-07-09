Якою буде на виході одна з наймасштабніших реконструкций у Харкові, показали в деталях

Мова йде про міський зоопарк, передає Politeka.net, майбутнє якого у фотографіях продемонстрували на сайті zoo.kharkov.ua.

На реконструкцію місто витрачає колосальні кошти. Мова йде про мільярди гривень. Як запевняють у мерії, після завершення робіт цей зоопарк стане першим зоосадом європейського рівня в Україні.

За задумом авторів проекту, в зоопарку буде мінімум бар'єрів і максимум простору для тварин. Відвідувачі зможуть спостерігати за тваринами через скло, перебуваючи на оглядових майданчиках.

При дотриманні відвідувачами правил безпеки, завдяки електроогорожам і природним перешкодам, відвідування зоопарку буде абсолютно безпечним.

Всі будівельні роботи та хід реконструкції проводяться під наглядом Європейської асоціації зоопарків й акваріумів.

Територія буде розбита на наступні зони: «Стежка тигра», «Дика Австралія», «Африканське сафарі», «Африканська савана», «Південна Америка», «Світ узбережжя», «Планета мавп», «Королівство слонів», «Водний світ» (Океанаріум), «Верблюди», «Жителі гір», «Дитячий зоопарк», «Тераріум», «Алігатор».

Передбачається, що вхід на територію зоопарку буде безкоштовним. Платити потрібно буде тільки за відвідини океанаріума.

На сайті зоопарку наголосили ще й на тому моменті, що зміни торкнулися не тільки будівель і споруд. Зараз активну перепідготовку проходять і співробітники закладу. Так, доглядачі проходять тренінги за європейськими стандартами безпеки та поводження з тваринами, особливостям збагачення середовища проживання.

Реконструкція Харківського зоопарку почалася ще влітку 2016 року. Планувалося повністю її завершити протягом двох років. Однак через велику вартість проекту терміни реконструкції затягнулися. В результаті відкритий для відвідувачів зоопарк буде не раніше наступного року.

За підрахунками експертів, загальна сума будівництва всіх зон Харківського зоопарку сягне понад два мільярди гривень.

Найдорожчим об'єктом є будівля океанаріума. У 2020 році на його будівництво планують витратити 104 мільйони.

Раніше ми розповідали, що з 90 «копійками» мільйонів збирається витратити КП «Харківський зоопарк» на будівлю для утримання пінгвінів у зоні «Світ узбережжя». Одноповерхова споруда трапецієвидної форми матиме розміри 38,5 на 14 метрів. Всередині планують обладнати зали для відвідувачів, експозиційний зал для пінгвінів з басейном і карантинну з басейном, кормову, приміщення для персоналу, топкову та приміщення для водопідготовки.

Реконструкция Харьковского зоопарка (Reconstruction of the Kharkov zoo) Аэрооблет реконструкции Харьковского зоопарка. Автор видео - Eugene Popugaev #харьковстроительный #харьковскийзоопарк #реконструкцияхарьковскогозоопарка #зоопаркхарьков #зоопарк Gepostet von Харьков Строительный am Montag, 20. Mai 2019

Нагадаємо, харків'яни заплатять мільйони за новий туалет у зоопарку.

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що ховають від харків'ян за відкриттям скандального фонтану з мавпами.

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