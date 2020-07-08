Священник, який, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, влаштував перегони з поліцейськими, рік не сяде за кермо

Таке рішення ухвалив суд у Харкові, визнавши священика Богдана Іванчука винним у втечі з місця дорожньо-транспортної пригоди та порушенні правил дорожнього руху, передає NewsRoom з посиланням на слова адвоката потерпілої сторони Олександра Нікольського.

Як зазначається у матеріалі, на перше судове засідання, яке відбулося 11 червня, служитель культу не з'явився. Наступного разу суд був призначений на 7 липня, а днем пізніше став відомий вердитк. Іванчука не тільки визнали винним, але й зобов'язали виплатити штраф у розмірі 10200 гривень, а також на рік позбавили водійських прав.

Нагадаємо, що ДТП за участю священика сталася 22 квітня. Поліцейські на вулиці звернули увагу на автомобіль Volkswagen, траєкторія руху якого напружила правоохоронців. Вони відразу ж попросили водія зупинитися, але той проігнорував вимогу копів і натиснув педаль газу.

Патрульні погналися за машиною, і вже майже за межами міста, в районі Малої Данилівки їм вдалося зупинити транспортний засіб. За кермом був священик, отець Богдан, якому зовсім недавно жителі селища Золочів збирали гроші на лікування від цирозу печінки.

Пізніше з'ясувалося, що він спровокував ДТП за участю Lexus на вулиці Клочківській, після чого зник з місця події.

Панотець був настільки п'яний, що не зміг назвати своє ім'я і ледве стояв на ногах. Однак від проходження тесту на драгері настоятель Вознесенського храму в Золочеві відмовився.

Нагадаємо, п'яний священик влаштував ДТП і «пустився у всі тяжкі».

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