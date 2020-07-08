Відвідувачка закладу швидкого харчування влаштувала розбірки з працівниками кафе після того, як вони попросили її одягнути маску перш, ніж вона зробить замовлення

Відео перепалки опублікували в групі «Харків 1654», передає Politeka.net.

На кадрах жінка в сірій футболці та такого ж кольору спортивних штанях лається з хлопцем по той бік прилавка. Виявилося, він попросив клієнтку одягти захисну маску, як це передбачено умовами карантину. Однак та наполегливо відмовляється виконувати прохання, мотивуючи тим, що в залі відвідувачі сидять за столами без масок.

Серед іншого вона згадує момент, коли пасажири проходять через турнікети метро в масках, а потім у метро знімають їх, ігноруючи правила безпеки.

Жінка спілкується зі співробітником закладу на підвищених тонах, заявляючи, що «оця показуха по всій Україні вже дістала».

"Зачем заниматься показухой?" В каждом БУФЕТЕ сейчас просят делать заказ исключительно в маске, после чего ее можно снять, пройти в зал, сесть за столик и спокойно съесть пиццу. Весь зал сидит за столиками без масок. Заходит женщина, собирается сделать заказ, а ее сходу просят одеть маску. Она оглянулась, посмотрела что все посетители сидят без них и понеслось.. Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 8. Juli 2020

У коментарях користувачі розділилися в думках. Одні підтримують героїню запису, інші обурюються її манері спілкуватися з людьми, треті ж заступаються за співробітника кафе.

«Правду каже, емоційно, по-жіночому!», «Саме такі безглузді вимоги санстанції!... Так що працівники закладу та адміністрація просто виконують вимоги», «Взагалі вона має рацію, хоча і кричить. Нелогічно, що замовлення приймається в масці, а всі сидять без масок, бігають діти по буфету без масок», «Все правильно каже! Який сенс у масці, якщо в залі вже всі без маски ?!», «Невихована хамка. В нинішній час так багато навколо людей невихованих стало, які не вміють спілкуватися, на жаль. Але страшніше те, що в такій формі спілкування все більше і більше людей не бачать нічого страшного 😔😔😔», «Маска не для не заразиться, а для не заразити. Якого дідька кричати на продавця?; Не хочеш заражатися не сиди в закладі. А приходити і кричати, бризкаючи слиною на всіх, у даній ситуації – просто свинство», «Маразм міцнішає!», – пишуть під публікацією.

Зазначимо, що скандали через відсутність масок у громадських місцях – у Харкові не рідкість. Так, нещодавно пасажир побив співробітника метрополітену за те, що той зробив йому зауваження з приводу перебування у вагоні без засобів захисту.

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