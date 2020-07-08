В Індустріальному районі Харкова вандали «пофарбували» смолою лавки і стіл в одному з дворів

Про інцидент, який стався по вулиці, Шариковій, 53, розповіли у групі «Типове ХТЗ», опублікувавши відповідні кадри.

Як видно на знімках, вандали не пошкодували смоли, і щоб вивести її з поверхонь, доведеться потрудитися. Зрозуміло одне: найближчим часом сидіти на цих лавочках неможливо.

Побачене викликало жваву дискусію в коментарях. Як не дивно, але чимало харків'ян підтримують подібні методи боротьби з любителями пошуміти у дворі, коли люди відпочивають.

«Це по-любому мешканці, і, швидше за все, бабусі, їх методи. Як написали вище - подяка за посиденьки», «А з нашим народом не можна по-іншому ! Ці "синявки" не розуміють, що люди хочуть вночі тиші, спокійного сну. Вони ж думають, що їх ніхто не чує. У мене під вікнами не тільки по вихідним, а й по будням різноманітні види виступів - від вокалу до мордобою, причому різними компаніями з вечора до ранку», «Так правильно зробили! За** вже ті д***дятли, що спати не дають своїми нічними посиденьками!», «Зловити і руки зламати ніхто не пробував? Або написати заяву в поліцію? Ні? От і отримайте результат своєї ж бездіяльності і соплів», – дискутують під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що вандали обмалювали харківську підземку, додавши роботи співробітникам метрополітену. За словами людей, які займаються видаленням подібної «творчості», на відмивання тільки однієї станції йде цілий день.

Нагадаємо, на харківській клумбі помітили незвичайного "заробітчанина".

Як повідомляла Politeka, витівка малолітніх вандалів в метро приголомшила харків'ян.

Також Politeka писала, що у Харкові компанія вандалів влаштувала погром.