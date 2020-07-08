В Индустриальном районе Харькова вандалы «покрасили» смолой лавочки и стол в одном из дворов

Об инциденте, который произошел по улице, Шариковой, 53, рассказали в группе «Типичное ХТЗ», опубликовав соответствующие кадры.

Как видно на снимках, вандалы не пожалели смолы, и чтобы вывести ее с поверхностей, придется потрудиться. Ясно одно: в ближайшее время сидеть на этих лавочках невозможно.

Увиденное вызвало оживленную дискуссию в комментариях. Как ни странно, но немало харьковчан поддерживают подобные методы борьбы с любителями пошуметь во дворе, когда люди отдыхают.

«Это по-любому жильцы, и, скорее всего, бабушки, их методы. Как написали выше - благодарность за посиделки», «А с нашим народом нельзя по-другому ! Эти "синявки" не понимают, что люди хотят ночью тишины, спокойного сна. Они же думают, что их никто не слышит. У меня под окнами не только по выходным, но и по будням разнообразные виды выступлений - от вокала до мордобоя, причём разными компаниями с вечера до утра», «Так правильно сделали! За**ли уже те д***дятлы, которые спать не дают своими ночными посиделкам!», «Словить и руки сломать никто не пробовал? Или заявление в полицию написать? Нет? Вот и получите результат своего же бездействия и соплей», – дискутируют под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что вандалы обрисовали харьковскую подземку, добавив работы сотрудникам метрополитена. По словам людей, которые занимаются удалением подобного «творчества», на отмывание только одной станции уходит целый день.

Напомним, на харьковской клумбе заметили необычного "заробитчанина".

Как сообщала Politeka, выходка малолетних вандалов в метро ошеломила харьковчан.

Также Politeka писала, что в Харькове компания вандалов устроила погром.