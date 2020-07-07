Найпомпезніший парк Харкова вирішив обзавестися човном для музикантів за 158 тисяч гривень

Про це повідомляє KHARKIV Today з посиланням на тендер, опублікований у системі публічних закупівель ProZorro.

Згідно наданої документації, Центральний парк культури і відпочинку імені Горького хоче купити човен, що повинен мати довжину 3950 міліметрів, ширину - 1620 мм, вантажопідйомність - не менше 500 кілограм.

«У човні повинні зручно розташовуватися чотири музиканта з інструментами і весляр», - зазначається на сайті.

У човні буде передбачено два алюмінієвих весла, п'ять рундуків під сидіннями, пробка для зливу води. Крім цього, в човні залишать місце під монтаж акустичної системи з двох колонок. По периметру палуби човен буде підсвічений, поручні виготовлять з нержавіючої сталі. У комплекті має бути два рятувальні кола.

Замовник вимагає, щоб постачальник надав на човен не менше трьох років гарантії, а також щоб він був герметичним. Крім того, парк просить ще рік гарантії на фурнітуру, фанерні, текстильні й металеві вироби на судні, аксесуари й додаткове обладнання.

Вже до кінця липня човен повинні спустити на воду.

Раніше ми писали про те, що у мерії Харкова вирішили розщедритися на клумбу за сім мільйонів гривень. Саме в таку суму обійдеться декоративна конструкція «Квітник» вагою 1600 кілограмів зі світлодіодами різних квітів, які зможуть створювати малюнки і відео.

Озвучена сума – 7013598 гривень.

Як розповіли на підприємстві, конструкція являє собою металевий каркас, що складається з окремих геометричних елементів з закріпленими на них керованими світловими приладами. Вона встановлюється на підготовлену ділянку землі на металевих опорних стійках і призначена для демонстрації динамічних і статичних світлових ефектів у темний час доби.

Нагадаємо, головну вулицю Харкова перекриють до вересня.

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