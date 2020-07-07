Відповіді на запитання про законність російської влади на півострові мер уникнув

Мер Харкова Геннадій Кернес вважає референдум в Криму в 2014 році законним

Про це він заявив в одному зі своїх недавніх інтерв'ю, передає NewsRoom.

Чиновник пояснив, щотодышній президент України Віктор Янукович, який згодом утік, і керівники різних відомств повинні були залишитися в державі і провести зустріч в одному з міст на сході або на півдні країни.

Кернес вважає, що Крим «нікому не потрібен був».

«Кримчани провели свій референдум. Вони мали право проводити референдум, згідно з Конституцією Криму, оскільки це автономна республіка. Я добре знав Константинова, голову Верховної ради Криму, але ніколи не міг подумати, що вони підуть у Росію», – підкреслив він.

Коли у Кернеса запитали, наскільки законним був перехід півострова під владу Російської Федерації, він відмовився коментувати цей момент, однак назвав Крим українською територією.

Раніше ми писали про те, що одіозного чиновника Харківської міськради, якого підозрювали у держзраді, суд звільнив з-під варти.

Йдеться про заступника директора Департаменту сім'ї, молоді та спорту Семена Хмельницького, якого підозрювали в зраді і співпраці з ФСБ.

Співробітники Служби безпеки України у результаті тривалої спецоперації викрили чиновника мерії Харкова, який у 2017 році був завербований на території Росії кадровим співробітником ФСБ РФ полковником Олександром Ушаковим.

Нагадаємо, Кернеса в особливому вбранні виставили на аукціон.

Як повідомляла Politeka, Кернес раптово "обзавівся дружиною.

Також Politeka писала, що журналиста, який критикував Кернеса, побили прямо біля будинку.