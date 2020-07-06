17 тисяч гривень штрафу і судовий збір доведеться заплатити харків'янину за те, що він з'явився без маски біля поліклініки №10 на вулиці Метробудівників
Відповідне рішення виніс Київський районний суд Харкова, передає KHARKIV Today.
За інформацією видання, чоловіка звинуватили в порушенні правил карантину за те, що в громадському місці він знаходився без засобів захисту.
19 травня поліцейські склали на нього протокол за порушення п. п. 1 п. 2 Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 «Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2».
ПриватБанк масово блокує рахунки українців, з'явилася термінова заява: «Наклали арешт на...»
Рахунки українців блокуються, ПриватБанк попередив клієнтів: "Треба їхати в банк і..."
Ціна на газ різко злетить, українців добили новими сумами: "До нового опалювального сезону..."
Різкий крах долара, термінова заява Шмигаля і нова виплата пенсій — головне за ніч
У свою чергу харків'янин пояснив, що не може носити маску, тому що вона викликає у нього напади бронхіальної астми. У клопотанні, яке чоловік подав в суд, йдеться, що він страждає на бронхіальну астму другого ступеня, частково контрольовану. Тому йому протипоказані несприятливі метеоумови, а маска викликає напади.
Сам порушник на суд не прийшов, як не з'явилися туди і свідки порушення. А от поліцейський, який склав протокол, у залі суду був присутній.
Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення правоохоронця і переглянувши відеозаписи з боді-камери поліцейського, суд постановив: визнати чоловіка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.
За рішенням суду, порушник повинен заплатити 17 000 гривень штрафу і 420 гривень 40 копійок судового збору.
Нагадаємо, у Харкові посилили карантин.
Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.
Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.