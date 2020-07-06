17 тисяч гривень штрафу і судовий збір доведеться заплатити харків'янину за те, що він з'явився без маски біля поліклініки №10 на вулиці Метробудівників

Відповідне рішення виніс Київський районний суд Харкова, передає KHARKIV Today.

За інформацією видання, чоловіка звинуватили в порушенні правил карантину за те, що в громадському місці він знаходився без засобів захисту.

19 травня поліцейські склали на нього протокол за порушення п. п. 1 п. 2 Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 «Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2».

У свою чергу харків'янин пояснив, що не може носити маску, тому що вона викликає у нього напади бронхіальної астми. У клопотанні, яке чоловік подав в суд, йдеться, що він страждає на бронхіальну астму другого ступеня, частково контрольовану. Тому йому протипоказані несприятливі метеоумови, а маска викликає напади.

Сам порушник на суд не прийшов, як не з'явилися туди і свідки порушення. А от поліцейський, який склав протокол, у залі суду був присутній.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення правоохоронця і переглянувши відеозаписи з боді-камери поліцейського, суд постановив: визнати чоловіка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.

За рішенням суду, порушник повинен заплатити 17 000 гривень штрафу і 420 гривень 40 копійок судового збору.

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