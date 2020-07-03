На Харківщині співробітник правоохоронних органів загинув, коли міняв колесо своєї машини на узбіччі

Трагедія сталася в п'ятницю, 3 липня, в 10:50, в селі Голубівка, на трасі Дніпро — Харків, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

35-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції Дергачівського відділення поліції Харківської області, старший лейтенант поліції Павло Хоменко разом з родиною повертався додому з відпочинку.

Поліцейський зупинив машину ВАЗ на узбіччі, щоб замінити пробите колесо. В цей час вантажівка, що рухалася в попутному напрямку, зачепила авто і поліцейського. Від отриманих травм він загинув на місці. У нього залишилися дружина і п'ятирічний син.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Попередньо, водій автомобіля Газель був тверезий. Найближчим часом його затримають у відповідності до статті 208 КПК України.

Раніше ми писали про те, що в Харкові поліцейська 8 березня минулого року збила на смерть пенсіонера на пішохідному переході, але справі дали хід тільки недавно.

У той нещасливий день чоловік вийшов за квітами для своєї дружини. Він прямував по пішохідному переходу на зелене світло, що горів уже понад дві секунди, як його збила жінка на авто. Старий отримав перелом черепа, відкриту черепно-мозкову травму та інші каліцтва. Вердикт лікарі винесли невтішний: у пенсіонера шанси вижити були мінімальні, і він помер через тиждень після ДТП.

В якості причини смерті харківські експерти вказали вік, проте родичі не захотіли миритися з такою неправдою і зважилися на ексгумацію. Полтавські експерти назвали причиною смерті травми при ДТП, і це стало головним доказом у суді.

Нагадаємо, у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.

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