Черговий любитель легкого заробітку потрапив в об'єктив камери відеоспостереження в Харкові
У групі «Харків LIVE» опублікували відео, на якому чи то чоловік, чи жінка смикають з клумби рослини, схожі на квітучі лілії, і ховають їх у пакет. Людина працює швидко, і складається враження, що такий нічний рейд за квітами для зловмисника – не перший.
«Виявляється, у нас в місті є люди, які обкрадають клумби. А потім, мабуть, стоять продають де-небудь на ринку по божевільній ціні», – підписав автор відео.
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«Дуже по-хазяйськи», «Такий випадок був у Сумах. З відео камер знайшли таких же клумбовиривачів», «А потім на ринку продадуть», «Це тому, що немає у нас уряду, який би давав зайнятість за адекватними цінами. Люди просто виживають, хто як може», «Це низька культура, причому тут уряд, і неповага до чужої праці і до краси, до природи!», – пишуть харків'яни під публікацією.
Раніше ми розповідали про те, що не так давно в мережі опублікували відео, на якому дівчина в рожевій куртці, не соромлячись рве квіти з корінням з клумби в саду Шевченка і розкладає їх у кілька пакетів.
Найцікавіше, що ніхто не зробив їй зауваження, та й вона, судячи з її поведінки, не особливо переживає з приводу того, що скажуть перехожі.
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