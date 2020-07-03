Черговий любитель легкого заробітку потрапив в об'єктив камери відеоспостереження в Харкові

У групі «Харків LIVE» опублікували відео, на якому чи то чоловік, чи жінка смикають з клумби рослини, схожі на квітучі лілії, і ховають їх у пакет. Людина працює швидко, і складається враження, що такий нічний рейд за квітами для зловмисника – не перший.

«Виявляється, у нас в місті є люди, які обкрадають клумби. А потім, мабуть, стоять продають де-небудь на ринку по божевільній ціні», – підписав автор відео.

🥀 Оказывается, у нас в городе есть люди, которые обворовывают клумбы А потом небось стоят продают где-нибудь на рынке по сумасшедшей цене. ➖ Харьков LIVE ➖ Gepostet von Харьков LIVE am Freitag, 3. Juli 2020

«Дуже по-хазяйськи», «Такий випадок був у Сумах. З відео камер знайшли таких же клумбовиривачів», «А потім на ринку продадуть», «Це тому, що немає у нас уряду, який би давав зайнятість за адекватними цінами. Люди просто виживають, хто як може», «Це низька культура, причому тут уряд, і неповага до чужої праці і до краси, до природи!», – пишуть харків'яни під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що не так давно в мережі опублікували відео, на якому дівчина в рожевій куртці, не соромлячись рве квіти з корінням з клумби в саду Шевченка і розкладає їх у кілька пакетів.

Ну а почему бы и нет? Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

Найцікавіше, що ніхто не зробив їй зауваження, та й вона, судячи з її поведінки, не особливо переживає з приводу того, що скажуть перехожі.

Нагадаємо, у харківській висотці пернатий десант спаплюжив цілий поверх.

Як повідомляла Politeka, витівка малолітніх вандалів в метро приголомшила харків'ян.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю.