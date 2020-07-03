Мер Харкова Геннадій Кернес, який 27 липня зазначив 61-річчя, похвастався вельми оригінальним подарунком

На своїй сторінці він опублікував картинку, на якій за кермом дорожнього катка женеться за нардепом Олександром Фельдманом, котрий тікає від нього. Відео створення малюнка він опублікував на своїх сторінках у соціальних мережах.

Зазначимо, що Кернес показує свій фірмовий знак «вікторія», а також тут можна прочитати напис «Дорозі бути» і побачити прапор Харкова.

«Нещодавно у мене був день народження. Знайомі it-шники привітали мене цікавим роликом про будівництво дороги, яка з'єднає Салтівку з центром Харкова. Дорозі – бути», – підписав він відео.

Недавно у меня был день рождения. Знакомые it-шники поздравили меня забавным роликом о строительстве дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова. Дороге - быть. А роликом делюсь с вами. ✌️ Gepostet von Геннадий Кернес am Freitag, 3. Juli 2020

Як відомо, будівництво дороги на Салтівку проходить через ринок Барабашово, більшу частину площі якого займають майданчики торгового центру концерну «АВЕК та К» Олександра Фельдмана. Перспектива знесення торгових точок, які знаходяться на «червоній лінії» обернулася масовими протестами підприємців, для яких мерія пообіцяла новий ринок, а також загостренням протистояння між Фельдманом і Кернесом. Проте останній в інтерв'ю запевняє, що ніякого особистого конфлікту немає.

«Ніякого особистого протистояння між мною і Фельдманом немає. Просто це ринок, який його «годує». І в цій ситуації ми повинні дотримуватися законодавства і керуватися чинними документами. Виконком Харківської міськради 29 січня ухвалив рішення про демонтаж незаконних спеціальних конструкцій. У ньому близько 230 адрес, в тому числі по вул. Амурській — вул. Академіка Павлова, де розташований в'їзд в «Барабашово» і встановлена така конструкція», — заявляв Кернес.

Правда, на останній сесії минулого року мер вибухнув погрозами на адресу Олександра Фельдмана і пообіцяв його «видалити, як зуб».

Причиною обурення послужив пікет підприємців ринку «Барабашово» під стінами міськради проти будівництва дороги на Салтівку через площу, на якій він знаходиться, а також борг концерну «АВЕК», який винен місту близько 57 мільйонів гривень.

Как всегда самое интересное с заседания горсовета - Кернес пообещал удалить Фельдмана, как зуб, если тот будет мешать строительству новой дороги через Барабашово 🍿 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 18. Dezember 2019

Нагадаємо, частину ринку «Барабашово» знесуть через спорудження дороги, яка з'єднає Салтівку і центр міста. Протяжність дороги складе два з половиною кілометри. Вона буде пряма, в продовження проспекту Ювілейного, вздовж мосту метро і до Шевченка.

Нагадаємо, ринок "Барабашово" пішов під "знос" в розпал карантину.

Як повідомляла Politeka, пряма дорога на Салтівку стане для харків'ян "золотою".

Також Politeka писала, на ринку "Барабашово" спалахнула масштабна пожежа.