Незважаючи на те, що на вулиці під +30, у Харкові включили опалення
Про курйоз, який стався у Київському райні міста по вулиці Алчевських, 37, виданню KHARKIV Today розповіла мешканка будинку Мерыам.
За її словами, ранок 30 червня дуже і дуже здивував.
«Я помітила сьогодні вранці. У мене на батареї лежить подовжувач і він почав грітися. Що відбувається? Батарея гаряча. Увечері, коли я лягала спати, в кімнаті було прохолодно, цього не було. Ми здивувалися, м'яко кажучи», – пояснила вона.
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Вона негайно зателефонувала в комунальне підприємство «Харківські тепломережі». Там їй пояснили, що перевіряють гідравліку, і що цього бути не повинно.
«Сьогодні вони перевіряли напір і сказали, що скоро вже не буде. Я не буду за це тепло платити», – додала Мерыам.
На підприємстві журналістам інцидент пояснили тим, що таке буває під час гідравлячних випробувань мереж.
Раніше ми писали про те, що в квартирах харків'ян потекла вода кольору кока-коли. Відповідне відео опублікував у соцмережах користувач Андрій Ільгов.
На кадрах з крана тече вода коричневого кольору, під яку навіть страшно руки підставити, а не те, що використовувати її для прання або миття посуду.
«Якість води з крану в квартирах на рівні нечистот. Коли ми ставили запитання - за яку воду харків'яни платять гроші, нам так і не відповіли, але тепер все ясно. Ми платимо за суміш з ла*на і бруду», – пише автор і цікавиться у городян, уклали вони контракт з водоканалом чи ні.
У свою чергу користувачі відзначають, що в багатьох районах міста ситуація аналогічна.
Нагадаємо, у Харкові забив фонтан у десятки метрів заввишки.
Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.
Також Politeka писала, що на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.