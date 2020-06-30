Комунальники дали своє пояснення того, що сталося

Незважаючи на те, що на вулиці під +30, у Харкові включили опалення

Про курйоз, який стався у Київському райні міста по вулиці Алчевських, 37, виданню KHARKIV Today розповіла мешканка будинку Мерыам.

За її словами, ранок 30 червня дуже і дуже здивував.

«Я помітила сьогодні вранці. У мене на батареї лежить подовжувач і він почав грітися. Що відбувається? Батарея гаряча. Увечері, коли я лягала спати, в кімнаті було прохолодно, цього не було. Ми здивувалися, м'яко кажучи», – пояснила вона.

Вона негайно зателефонувала в комунальне підприємство «Харківські тепломережі». Там їй пояснили, що перевіряють гідравліку, і що цього бути не повинно.

«Сьогодні вони перевіряли напір і сказали, що скоро вже не буде. Я не буду за це тепло платити», – додала Мерыам.

На підприємстві журналістам інцидент пояснили тим, що таке буває під час гідравлячних випробувань мереж.

Раніше ми писали про те, що в квартирах харків'ян потекла вода кольору кока-коли. Відповідне відео опублікував у соцмережах користувач Андрій Ільгов.

На кадрах з крана тече вода коричневого кольору, під яку навіть страшно руки підставити, а не те, що використовувати її для прання або миття посуду.

Качество воды из крана, в квартирах, на уровне нечистот. Когда мы задавали вопрос - за какую воду Харьковчане платят деньги, нам так и не ответили, но теперь все ясно. Мы платим за смесь из говна и грязи. Вы уже заключили договор с КП"Водоканал"? Gepostet von Андрей Ильгов am Freitag, 19. Juni 2020

«Якість води з крану в квартирах на рівні нечистот. Коли ми ставили запитання - за яку воду харків'яни платять гроші, нам так і не відповіли, але тепер все ясно. Ми платимо за суміш з ла*на і бруду», – пише автор і цікавиться у городян, уклали вони контракт з водоканалом чи ні.

У свою чергу користувачі відзначають, що в багатьох районах міста ситуація аналогічна.

Нагадаємо, у Харкові забив фонтан у десятки метрів заввишки.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.