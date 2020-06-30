УВ сезон відпусток у Харкові активізувалися квартирні грабіжники

Чергові жертви квартирних злодіїв показали, чим закінчився візит до них мисливців за чужим майном, передає Politeka.net.

У групі «Брутальний Харків» опублікували кілька фотографій, на яких красномовно показано наслідки нальоту грабіжників на квартиру по вулиці Дерев'янка.

На кадрах – розкидані по кімнаті речі, все перерито догори дном. Видно, що злочинців цікавили не масивні предмети. А що саме шукали, розповіли потерпілі:

«Викликали поліцію, вони сказали, що ми треті за сьогодні, поки оформили, у них ще один виклик (на Ахсарова). Працюють по золоту і грошам, техніку не брали».

«Люди, сигналізація з бійцями зараз в місяць 200 гривень обходитися!!!», «Нам чесно копи сказали, ніхто не буде цим займатися», «І ніхто, нічого шукати не буде», «На Дерев'янка у тестя два рази хату виставляли. Поліція приїхала, протокол склала і гудбай. Хрін кого вони шукають і хрін коли знайдуть», «Якщо серйозно, то немає грошей насправді, нічого немає, тому люди почали красти, тому що скрізь скорочення, а дітей треба годувати, одяг купувати і ще щось по дому робити. Ніхто не скаржиться, всі діють: хто краде, а хтосьо на 3 роботах за копійки наймитує, ось така ось правда», – пишуть користувачі в коментарях.

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