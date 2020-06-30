У Харкові пропала дівчина 2004 року народження

Незважаючи на те, що Альбіна Водолажська пішла з дому 30 червня вранці, всього за кілька годин її рідні забили на сполох і заявили про зникнення підлітка, передає Politeka.net з посиланням на інформацію правоохоронців.

Дівчину розшукує Московський відділ поліції. Вранці у вівторок, 30 червня, Альбіна пішла з дому, і зв'язок з нею обірвався.

Прикмети зниклої: на вигляд 15-16 років, зріст приблизно 165-170 см, худорлявої статури, русяве середньої довжини волосся, карі очі.

Була одягнена в сині джинси, футболку.

Якщо комусь відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, прохання повідомити за телефонами: (057) 738-30-24, 063-5305200, 102 або іншими доступними способами.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові розгорівся скандал через те, що у водія маршрутки не знайшлося здачі з великої купюри для пасажирки, і та змушена була вийти з салону.

Про свою пригоду дівчина розповіла в групі в соціальній мережі Фейсбук.

«Сьогодні вранці зайшла в 304. Дрібних грошей у мене не було, було тільки 100 грн. однією купюрою. Водій почав обурюватися і говорити, що здачі у нього не буде, хоча в касі гроші були і по 10, і по 20 грн. Потім шпурнув мені ці 100 грн. і сказав вийти. Я відповіла, що він може дати здачу, оскільки гроші є. Він почав говорити, що якщо він дасть мені здачу, то що буде робити потім... В сенсі, потім? Яке право водій взагалі має виганяти людину з автобуса, якщо йому, бачте, не хочеться давати здачу! Природно, я вийшла, тому що їхати з таким бидлом далі і не було бажання», – йдеться у публікації.

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