Харківщина потрапила до списку областей, котрим не «світить» ослаблення карантина

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Так, по області перевищено два показники з п'яти, за якими відомство дає добро на подальше ослаблення карантину або ж на його продовження.

У регіоні відсоток виявлення становить 11,32% (повинно бути не більше 11%), а динаміка захворюваності становить 14,73% (повинен бути менше 10%).

Завантаженість ліжок в опорних лікувальних закладах Харківської області складає 18,94% (для ослаблення карантину дозволено не більше 50%), охоплення тестуванням на 100 000 населення 38,08 (дозволено не менше 24).

За інформацією МОЗ перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям. Ці критерії відбивають контроль за передачею вірусу, рівень здатності лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю і системи охорони здоров'я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дозволяють контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщине адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Тим не менш, громадяни продовжують вперто ігнорувати приписи. Наприклад, щовихідних на пляжах міста аншлаги, де тисячі людей без масок геть ігнорують питання соціальної дистанції.

Щоб хоч якось надоумити жителів міста, правоохоронці взялися проводити рейди в громадському транспорті, перевіряючи пасажирів на наявність масок. Особливо неслухняних обіцяють карати штрафами, сума яких стартує від 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської инфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.